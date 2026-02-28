Trao tặng quà cho người dân Gia Lai khó khăn do ảnh hưởng thiên tai

Theo đó, chương trình đã trao tặng 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho 50 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai cuối năm 2025 ở xã Tuy Phước.

Nhóm Đồng ngôn MT & Tăng thân Sống trọn vẹn (TP. Hồ Chí Minh) trao quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai cuối năm 2025 ở xã Tuy Phước. Ảnh: Kim Hường

Mỗi suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt, nhằm tạo điều kiện để các gia đình khắc phục hậu quả sau bão lũ, sớm ổn định cuộc sống trong năm mới. Nguồn kinh phí tặng quà do Nhóm Đồng ngôn MT & Tăng thân Sống trọn vẹn tài trợ.

Chiều cùng ngày, tại Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Nhóm Đồng ngôn MT & Tăng thân Sống trọn vẹn tiếp tục phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng cho 5 gia đình có người thân bị mất trong cơn bão số 13 cuối năm 2025 ở các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, An Nhơn và Bồng Sơn. Mỗi hộ được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Nhóm Đồng ngôn MT & Tăng thân Sống trọn vẹn cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có người thân bị mất trong cơn bão số 13 năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phan Tuấn

Trước đó, ngày 27-2 Nhóm Đồng ngôn MT & Tăng thân Sống trọn vẹn cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đến thăm và trao tặng 20 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt) cho 20 hộ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tuy Phước Tây và Tuy Phước.

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp Công ty TNHH Sữa Nestlé Việt Nam trao tặng 40 thùng sữa Milo cho 40 người khuyết tật khó khăn ở các xã An Nhơn Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước.