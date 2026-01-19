Hỗ trợ kịp thời trẻ em và gia đình khó khăn sau thiên tai

(GLO)- Chương trình hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lũ do Ðại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp triển khai đã kịp thời đến với người dân, góp phần giúp khắc phục khó khăn sau thiên tai, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân văn và tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Hướng đến những gia đình dễ bị tổn thương

Trong 2 ngày 13 và 14-1, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp với Save the Children, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và chính quyền các địa phương Tuy Phước, Ân Hảo, Hoài Nhơn Đông tổ chức lễ khởi động chương trình hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025.

Đoàn công tác Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Tổ chức Save the Children, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương thăm nhà bà Phan Thị Kim Cúc (xã Tuy Phước). Ảnh: Nguyễn Muội

Theo đó, 934 hộ gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi, chịu thiệt hại trực tiếp do thiên tai được thụ hưởng chương trình với tổng kinh phí 3 tỷ đồng. Đây là những hộ có nhà ở bị hư hỏng, sinh kế gián đoạn, đời sống gặp nhiều khó khăn sau mưa lũ.

Tại phường Hoài Nhơn Đông, gia đình anh Nguyễn Minh Tuấn (36 tuổi, khu phố Kim Giao Thiện) là một trong những hộ được nhận hỗ trợ.

“Nhà có con nhỏ đang đi học nên khi được hỗ trợ, điều tôi nghĩ đến đầu tiên là dành phần tiền đó để lo cho các cháu, để việc học không bị gián đoạn sau bão lũ. Khi con cái ổn định rồi, gia đình mới tính tiếp chuyện trang trải sinh hoạt” - anh Tuấn chia sẻ.

Ở xã Tuy Phước, nhiều hoàn cảnh khiến người chứng kiến không khỏi chạnh lòng. Đón đoàn công tác đến thăm, hai mẹ con bà Phan Thị Kim Cúc (76 tuổi, thôn Huỳnh Mai) bùi ngùi.

Gia đình thuộc diện cận nghèo, có 7 nhân khẩu; trong đó, chị Trương Thị Hiền (con gái bà Cúc) có 3 người con bị khuyết tật trí tuệ, người con còn lại hiện theo học lớp 7.

“Sau bão, căn nhà bị bay ngói, gia đình phải đi xin lại những viên ngói cũ từ các hộ sửa mới để che tạm mái, cầm cự qua những ngày mưa gió. Được quan tâm, hỗ trợ như thế này, tôi vừa mừng vừa thấy ấm lòng, có thêm động lực để tiếp tục vượt khó” - chị Hiền nói.

Chương trình trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: Nguyễn Muội

Mức hỗ trợ tiền mặt 3 triệu đồng/hộ, thêm 1 triệu đồng đối với hộ có thai phụ là nguồn động viên thiết thực, giúp các gia đình chủ động, từng bước ổn định lại cuộc sống và chăm lo cho trẻ em sau thiên tai.

Mong bà con sớm ổn định lại cuộc sống

Phát biểu tại lễ khởi động chương trình, bà Lê Thị Anh Nga - cán bộ phát triển chương trình Đại sứ quán Australia tại Việt Nam chia sẻ với các gia đình về việc sau bão lũ, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, từ nhà cửa hư hỏng, sinh kế bị ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ em bị gián đoạn.

“Những mất mát ấy không chỉ là vật chất mà còn tác động sâu sắc đến đời sống tinh thần của mỗi gia đình. Trong những lúc như vậy, Australia mong muốn được cùng chia sẻ, hỗ trợ để bà con sớm ổn định lại cuộc sống” - bà Nga nhấn mạnh.

Theo bà Nga, Chính phủ Australia đặc biệt quan tâm tới các nhóm dễ bị tổn thương như người già, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số, những đối tượng thường chịu nhiều thiệt thòi hơn sau thiên tai.

Viện trợ của Australia được triển khai thông qua các đối tác uy tín, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nhằm bảo đảm hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu thực tế.

Hiện nay, Australia đang dành 3,8 triệu đô la Australia (tương đương khoảng 64 tỷ đồng) cho viện trợ nhân đạo, hỗ trợ người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó có tỉnh Gia Lai.

Khoản hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia của người dân và Chính phủ Australia, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

Từ góc độ địa phương, ông Thái Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước - cho biết, trong tháng 11-2025, xã phải hứng chịu “thiên tai kép” từ bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại ước tính 860 tỷ đồng.

Đến nay, toàn xã có 16 nhà sập đổ hoàn toàn đã được xây dựng mới, 170 nhà tốc mái hoàn toàn và 241 nhà tốc mái một phần đã được khắc phục với tổng kinh phí hơn 6,2 tỷ đồng.

“Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, sự chung tay của các tổ chức quốc tế và các nhà hảo tâm đã giúp địa phương thực hiện hiệu quả tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em sau thiên tai” - ông Thuận chia sẻ.

Đại diện tổ chức Save the Children và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai kỳ vọng chương trình hỗ trợ tiền mặt lần này không chỉ giúp người dân khắc phục khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin để phụ nữ và trẻ em vươn lên trong học tập, cuộc sống.