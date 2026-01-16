Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hoàn thành sớm “Chiến dịch Quang Trung” ở xã vùng khó

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Các ngôi nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” sớm hoàn thành và bàn giao vào sáng 15-1 không chỉ giúp người dân xã Sró có nơi ở an toàn mà còn được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong niềm vui mới. Đây cũng là điểm tựa giúp người dân vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sớm ổn định cuộc sống.

Sáng 15-1, Đảng ủy, chính quyền xã Sró tổ chức bàn giao nhà “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng tặng các hộ dân bị sập, đổ hoàn toàn do thiên tai trên địa bàn xã.

trao-nha.jpg
Đại diện Đảng ủy, chính quyền xã Sró trao nhà mới cho hộ gia đình anh Đinh Dua (làng Sró) bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Minh Phương

Người dân ai nấy đều phấn chấn, hồ hởi vì chỉ trong thời gian ngắn đã được hỗ trợ kịp thời để dựng lại nơi an cư từ chính những đổ nát.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Sró cho biết: Trong cơn bão số 13 (Kalmaegi) cùng mưa lũ lịch sử năm 2025, tại khu vực phía Tây Gia Lai, xã Sró là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về nhà ở.

Hàng chục ngôi nhà tại các làng Kươk, Sró, Hrách, Tkắt Bơ Ya và các thôn 1, 2 bị cuốn trôi, sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nghiêm trọng do ảnh hưởng của mưa lũ.

Theo thống kê, toàn xã có 91 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 24 căn bị cuốn trôi, sập hoàn toàn; 29 căn hư hỏng nặng và 38 căn hư hỏng một phần.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, xã Sró đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ngay sau bão, xã đã nhanh chóng rà soát, phân loại mức độ thiệt hại, xác định đúng, trúng đối tượng cần hỗ trợ.

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, lực lượng đoàn viên, thanh niên, dân quân, công an xã và nhân dân địa phương, các căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn xã đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Qua đó, giúp các hộ dân có nơi ở mới an toàn, đảm bảo ổn định đời sống ngay trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026.

Đến ngày 12-1-2026, 22 căn nhà bị sập hoàn toàn được xây mới khang trang (trừ 2 hộ tự túc xây lại, không cần hỗ trợ); toàn bộ các căn nhà hư hỏng nặng và hư hỏng một phần đều được sửa chữa, đảm bảo an toàn sử dụng.

Gần 1,9 tỷ đồng đã được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng cùng với hơn 200 ngày công lao động do các lực lượng và người dân đóng góp.

ngoai-duoc-ho-tro-nha-o-gia-dinh-anh-dinh-dua-con-duoc-mot-so-co-quan-don-vi-truong-hoc-tang-mung-men-goi-quat-may-noi-com-dien-de-som-on-dinh-cuoc-song.jpg
Ngoài được hỗ trợ nhà ở, gia đình anh Đinh Dua còn được một số cơ quan, đơn vị, trường học tặng mùng, mền, gối, quạt máy, nồi cơm điện... Ảnh: Minh Phương

Có mặt trong ngôi nhà mới, gia đình anh Đinh Dua (làng Sró) - một trong những hộ có nhà bị sập hoàn toàn, xúc động chia sẻ: “Nhà cũ bị nước cuốn trôi, gia đình mình không còn chỗ ở, phải đi ở nhờ nhà người thân trong làng. Nhờ Nhà nước hỗ trợ, bộ đội, đoàn viên đến giúp ngày công, giờ mới có nhà mới kiên cố. Gia đình mình yên tâm làm ăn, không còn lo mưa gió nữa”.

Còn chị Đinh Thị Byoch (thôn 1) cũng không giấu được niềm vui: “Tết này cả nhà được ở trong căn nhà mới, chắc chắn không còn lo mưa bão, sạt lở nữa. Có nhà rồi, gia đình mình sẽ cố gắng chăm chỉ làm ăn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”.

duoc-nha-nuoc-ho-tro-xay-nha-moi-sau-bao-chi-dinh-thi-byoch-thon-1-khong-con-lo-mua-bao-sat-lo-nua-cham-lo-lam-an-de-phat-trien-kinh-te-vuon-len-thoat-ngheo.jpg
Được nhà nước hỗ trợ xây nhà mới sau bão, chị Đinh Thị Byoch (thôn 1, xã Sró) không còn lo mưa bão, sạt lở nữa. Ảnh: Minh Phương

Không chỉ vậy, gia đình chị Byoch và các hộ mất nhà trong bão lũ còn được một số cơ quan, đơn vị, trường học tặng mùng mền, gối, quạt máy, nồi cơm điện... để sớm ổn định cuộc sống.

Đánh giá về kết quả thực hiện chiến dịch, Chủ tịch UBND xã Sró Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định: “Chiến dịch Quang Trung được triển khai trong thời gian ngắn nhưng với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao. Việc hoàn thành sớm, đúng tiến độ, đúng đối tượng không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn sau thiên tai, mà còn tạo tiền đề để địa phương từng bước ổn định đời sống, tập trung khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới”.

“Chiến dịch Quang Trung” tại xã Sró hoàn thành trước thời hạn là minh chứng cho thấy sự quyết liệt trong chỉ đạo và linh hoạt trong tổ chức thực hiện ở cơ sở.

Đây không chỉ là kết quả đáng ghi nhận trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ, mà còn là kinh nghiệm quý trong triển khai các chương trình hỗ trợ an sinh xã hội tại các xã vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Lưu giữ kỷ vật thời bao cấp

(GLO)- Khi ngắm nhìn những kỷ vật thời bao cấp vẫn còn được giữ lại cho đến nay, chợt hiểu vì sao những món đồ xưa cũ này lại được trân trọng đến thế. Chúng không chỉ là sự hoài cổ mà còn nhắc nhở về lòng biết ơn dành cho những điều ta đang có.

Dịch vụ thuê dọn nhà tăng mạnh

(GLO)- Còn hơn 1 tháng nữa đến Tết nguyên đán Bính Ngọ, nhu cầu thuê dịch vụ dọn nhà tăng mạnh. Không chỉ giúp các gia đình giảm áp lực dọn dẹp, thị trường dịch vụ vệ sinh còn tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động, nhất là trong bối cảnh vừa trải qua một năm nhiều thiên tai, biến động.

Ðiểm tựa vững vàng trong hoạn nạn

(GLO)- Giữa những tình huống sinh tử, nơi thiên tai, tai nạn bất ngờ ập đến, cán bộ, chiến sĩ Ðội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (trụ sở tại phường Diên Hồng, phụ trách 47 xã, phường khu vực phía Tây Gia Lai) luôn có mặt kịp thời, dũng cảm và trách nhiệm.

Lan tỏa “Tết Nhân ái”, sẻ chia đến người yếu thế

(GLO)- Triển khai chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu hỗ trợ ít nhất 60.750 suất quà nhằm góp phần chăm lo Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị thiên tai, người khuyết tật, yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Ia Ly “mắc kẹt” với bài toán tái định cư

(GLO)- Công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở tại xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) hiện còn vướng quy định bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất ở. Trong khi đó, nguy cơ sạt lở luôn rình rập, đe dọa mất an toàn tính mạng người dân.

Mùa xuân đầu tiên ở khu tái định cư Pờ Tó

(GLO)- Theo con đường bê tông phẳng phiu, chúng tôi vào thăm khu tái định cư của xã Pờ Tó. Từng tốp thợ khẩn trương dựng nhà, lợp mái, tiếng nói cười rộn ràng xen lẫn tiếng búa gõ, tiếng máy cưa, tiếng trẻ con gọi nhau í ới. Tất cả tạo nên nhịp sống mới hướng về mùa xuân đầu tiên “an cư, lạc nghiệp”.

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 ở Gia Lai không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng đủ để cảm nhận nhịp chuyển nhẹ nhàng của cuộc sống khi năm mới bắt đầu. Trong không khí ấy, mỗi người có một cách trải nghiệm riêng, song đều gửi gắm ước vọng về một năm bình an, nhiều khởi sắc.

Ðảm bảo nhu cầu đi lại dịp Tết

(GLO)- Cận Tết Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp vận tải tăng chuyến, bố trí xe dự phòng để phục vụ hành khách, nhất là công nhân, sinh viên và người lao động. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị duy trì các chuyến xe giảm giá, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, giúp hành trình về quê thuận tiện và an toàn.

Truyền thông dân số vùng đồng bào DTTS: Từ nhận thức đến hành động

(GLO)- Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong thực hiện chính sách dân số và phát triển, Chi cục Dân số (Sở Y tế) đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh truyền thông theo hướng đa dạng hình thức, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù vùng đồng bào DTTS và miền núi.

