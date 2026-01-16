Hoàn thành sớm “Chiến dịch Quang Trung” ở xã vùng khó

(GLO)- Các ngôi nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” sớm hoàn thành và bàn giao vào sáng 15-1 không chỉ giúp người dân xã Sró có nơi ở an toàn mà còn được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong niềm vui mới. Đây cũng là điểm tựa giúp người dân vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sớm ổn định cuộc sống.

Sáng 15-1, Đảng ủy, chính quyền xã Sró tổ chức bàn giao nhà “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng tặng các hộ dân bị sập, đổ hoàn toàn do thiên tai trên địa bàn xã.

Đại diện Đảng ủy, chính quyền xã Sró trao nhà mới cho hộ gia đình anh Đinh Dua (làng Sró) bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Minh Phương

Người dân ai nấy đều phấn chấn, hồ hởi vì chỉ trong thời gian ngắn đã được hỗ trợ kịp thời để dựng lại nơi an cư từ chính những đổ nát.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Sró cho biết: Trong cơn bão số 13 (Kalmaegi) cùng mưa lũ lịch sử năm 2025, tại khu vực phía Tây Gia Lai, xã Sró là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về nhà ở.

Hàng chục ngôi nhà tại các làng Kươk, Sró, Hrách, Tkắt Bơ Ya và các thôn 1, 2 bị cuốn trôi, sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nghiêm trọng do ảnh hưởng của mưa lũ.

Theo thống kê, toàn xã có 91 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 24 căn bị cuốn trôi, sập hoàn toàn; 29 căn hư hỏng nặng và 38 căn hư hỏng một phần.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, xã Sró đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ngay sau bão, xã đã nhanh chóng rà soát, phân loại mức độ thiệt hại, xác định đúng, trúng đối tượng cần hỗ trợ.

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, lực lượng đoàn viên, thanh niên, dân quân, công an xã và nhân dân địa phương, các căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn xã đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Qua đó, giúp các hộ dân có nơi ở mới an toàn, đảm bảo ổn định đời sống ngay trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026.

Đến ngày 12-1-2026, 22 căn nhà bị sập hoàn toàn được xây mới khang trang (trừ 2 hộ tự túc xây lại, không cần hỗ trợ); toàn bộ các căn nhà hư hỏng nặng và hư hỏng một phần đều được sửa chữa, đảm bảo an toàn sử dụng.

Gần 1,9 tỷ đồng đã được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng cùng với hơn 200 ngày công lao động do các lực lượng và người dân đóng góp.

Ngoài được hỗ trợ nhà ở, gia đình anh Đinh Dua còn được một số cơ quan, đơn vị, trường học tặng mùng, mền, gối, quạt máy, nồi cơm điện... Ảnh: Minh Phương

Có mặt trong ngôi nhà mới, gia đình anh Đinh Dua (làng Sró) - một trong những hộ có nhà bị sập hoàn toàn, xúc động chia sẻ: “Nhà cũ bị nước cuốn trôi, gia đình mình không còn chỗ ở, phải đi ở nhờ nhà người thân trong làng. Nhờ Nhà nước hỗ trợ, bộ đội, đoàn viên đến giúp ngày công, giờ mới có nhà mới kiên cố. Gia đình mình yên tâm làm ăn, không còn lo mưa gió nữa”.

Còn chị Đinh Thị Byoch (thôn 1) cũng không giấu được niềm vui: “Tết này cả nhà được ở trong căn nhà mới, chắc chắn không còn lo mưa bão, sạt lở nữa. Có nhà rồi, gia đình mình sẽ cố gắng chăm chỉ làm ăn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”.

Được nhà nước hỗ trợ xây nhà mới sau bão, chị Đinh Thị Byoch (thôn 1, xã Sró) không còn lo mưa bão, sạt lở nữa. Ảnh: Minh Phương

Không chỉ vậy, gia đình chị Byoch và các hộ mất nhà trong bão lũ còn được một số cơ quan, đơn vị, trường học tặng mùng mền, gối, quạt máy, nồi cơm điện... để sớm ổn định cuộc sống.

Đánh giá về kết quả thực hiện chiến dịch, Chủ tịch UBND xã Sró Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định: “Chiến dịch Quang Trung được triển khai trong thời gian ngắn nhưng với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao. Việc hoàn thành sớm, đúng tiến độ, đúng đối tượng không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn sau thiên tai, mà còn tạo tiền đề để địa phương từng bước ổn định đời sống, tập trung khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới”.

“Chiến dịch Quang Trung” tại xã Sró hoàn thành trước thời hạn là minh chứng cho thấy sự quyết liệt trong chỉ đạo và linh hoạt trong tổ chức thực hiện ở cơ sở.

Đây không chỉ là kết quả đáng ghi nhận trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ, mà còn là kinh nghiệm quý trong triển khai các chương trình hỗ trợ an sinh xã hội tại các xã vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới.