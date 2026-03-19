Xã Ia Hiao đẩy mạnh triển khai dự án tái định cư vùng thiên tai

KHÁNH PHONG
(GLO)- Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai tại xã Ia Hiao, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các hạng mục, hướng đến mục tiêu sớm ổn định nơi ở cho người dân.

Ông Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao - cho biết: Dự án khu tái định cư được triển khai tại thôn Điểm 9, quy hoạch trên diện tích hơn 15,65 ha với 202 lô đất, dự kiến bố trí cho 180 hộ dân. Tổng mức đầu tư hơn 121,39 tỷ đồng.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần di dời các hộ dân ra khỏi khu vực thường xuyên bị ngập lụt, chịu nhiều tác động của thiên tai trong thời gian qua.

glo-du-an-tai-dinh-cu-1.jpg
Lãnh đạo xã Ia Hiao kiểm tra tiến độ thi công dự án. Ảnh: K.P

Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn tất đối với 32 hộ dân bị thu hồi đất, với tổng kinh phí hơn 14,37 tỷ đồng. Đơn vị thi công đang tập trung triển khai các hạng mục hạ tầng và hoàn thiện các điều kiện cần thiết, phấn đấu sớm đưa dự án vào sử dụng.

Việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án không chỉ giúp người dân an cư mà còn tạo điều kiện thuận lợi để ổn định sinh kế, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống. Đây là chủ trương thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đối với người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

glo-du-an-tai-dinh-cu-2.jpg
Dự án khu tái định cư tại thôn Điểm 9 được quy hoạch trên diện tích hơn 15,65 ha. Ảnh: K.P

Trong thời gian tới, xã Ia Hiao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, sớm bàn giao đất ở và các điều kiện thiết yếu cho người dân theo kế hoạch, với mục tiêu cao nhất là giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

(GLO)- Ngày 12-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ, đỡ đầu con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2025-2030. Đây là công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa

(GLO)- Ngày 12-3, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đến khảo sát thực tế tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar) nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, chuẩn bị cho các hoạt động an sinh xã hội và Tháng Thanh niên năm 2026.

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

Rực rỡ “Tuần lễ Áo dài”

(GLO)- Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động phong phú, tạo nên không khí sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026). 

Hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất thi công Dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Ngày 6-3, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết: Các nhà thầu đã hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

null