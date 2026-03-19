Xã Ia Hiao đẩy mạnh triển khai dự án tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai tại xã Ia Hiao, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các hạng mục, hướng đến mục tiêu sớm ổn định nơi ở cho người dân.

Ông Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao - cho biết: Dự án khu tái định cư được triển khai tại thôn Điểm 9, quy hoạch trên diện tích hơn 15,65 ha với 202 lô đất, dự kiến bố trí cho 180 hộ dân. Tổng mức đầu tư hơn 121,39 tỷ đồng.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần di dời các hộ dân ra khỏi khu vực thường xuyên bị ngập lụt, chịu nhiều tác động của thiên tai trong thời gian qua.

Lãnh đạo xã Ia Hiao kiểm tra tiến độ thi công dự án. Ảnh: K.P

Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn tất đối với 32 hộ dân bị thu hồi đất, với tổng kinh phí hơn 14,37 tỷ đồng. Đơn vị thi công đang tập trung triển khai các hạng mục hạ tầng và hoàn thiện các điều kiện cần thiết, phấn đấu sớm đưa dự án vào sử dụng.

Việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án không chỉ giúp người dân an cư mà còn tạo điều kiện thuận lợi để ổn định sinh kế, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống. Đây là chủ trương thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đối với người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Dự án khu tái định cư tại thôn Điểm 9 được quy hoạch trên diện tích hơn 15,65 ha. Ảnh: K.P

Trong thời gian tới, xã Ia Hiao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, sớm bàn giao đất ở và các điều kiện thiết yếu cho người dân theo kế hoạch, với mục tiêu cao nhất là giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.