Thực tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Chi nhánh Công ty cổ phần Long Sơn - Krông Pa

(GLO)- Ngày 5-6, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Phú Túc tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Chi nhánh Công ty cổ phần Long Sơn - Krông Pa.

Lực lượng chuyên nghiệp tham gia chữa cháy. Ảnh: ĐVCC

Theo tình huống giả định, địa điểm xảy ra cháy tại khu vực nghỉ ngơi của công nhân. Nguyên nhân do một công nhân để điện thoại di động trên giường sạc pin trong thời gian dài dẫn đến phát nổ và gây cháy trên diện tích khoảng 100 m2.

Do có nhiều vật liệu dễ cháy như: chăn, màn, nệm, quần áo... nên đám cháy nhanh chóng phát triển tạo nhiều khói, khí độc và nguy cơ lan sang các khu vực lân cận, đe dọa đến tính mạng của người lao động cũng như tài sản của doanh nghiệp.

Khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở đã nhanh chóng báo động, ngắt điện, tổ chức cứu người bị mắc kẹt, cứu tài sản trong đám cháy, sử dụng bình chữa cháy để khống chế ngọn lửa; đồng thời gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hỗ trợ theo số điện thoại 114.

Lực lượng cơ sở tham gia chữa cháy. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH cơ sở cứu người mắc kẹt trong đám cháy. Triển khai đội hình phun nước vừa dập tắt đám cháy, vừa làm mát cấu kiện xây dựng và chống cháy lan.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, người và tài sản được di chuyển đến nơi an toàn.

Buổi thực tập giúp cho lực lượng chữa cháy và CNCH có thêm kinh nghiệm, thao tác, kỹ năng trong từng tình huống cụ thể cũng như công tác phối hợp chữa cháy và ứng cứu tài sản tại đơn vị cơ sở.