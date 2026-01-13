Kịp thời dập tắt đám cháy xe tải trong cây xăng ở đường Lê Duẩn

(GLO)- Chiều 13-1, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra trong khu vực cây xăng tại địa chỉ 42 Lê Duẩn (phường Pleiku).

Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải BKS 70C-109.xx đang đậu trong khuôn viên cây xăng tại 42 Lê Duẩn đã bất ngờ bốc cháy. Đáng nói, chiếc xe này chỉ đậu cách các trụ bơm xăng khoảng gần 20 m, tiềm ẩn nguy cơ cháy lây lan cao.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường.

Vụ cháy xe tải trong cây xăng đã kịp thời được dập tắt. Ảnh: Văn Ngọc

Thời điểm này, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định trên xe tải có chứa một số thùng chứa xăng, dầu nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng khoanh vùng không để ngọn lửa lây lan và dập tắt hoàn toàn vào khoảng 16 giờ 10 phút. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.