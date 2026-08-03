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Tiếp nhận hơn 10 tấn sách, giấy trong chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026

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(GLO)- Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) vừa tổng kết chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Kết quả, đơn vị đã tiếp nhận được hơn 10 tấn sách, giấy các loại.

Chương trình “Đổi sách lấy cây” được triển khai từ ngày 23-5 đến 2-8. Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky đã phối hợp cùng 25 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân để triển khai chương trình quy đổi tại 16 điểm ở các tỉnh, thành phố như: Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Cần Thơ, Lâm Đồng…

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Chương trình “Đổi sách lấy cây” được triển khai nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Ảnh: M.N

Tại Gia Lai, chương trình được triển khai ở 3 địa điểm: Nhà Thiếu nhi phường Pleiku (đối diện Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Pleiku); cạnh trụ sở Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc (xã Tuy Phước Bắc); nhà chị Đặng Thúy Viên (phía sau Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tây Sơn, xã Tây Sơn).

Kết quả, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky đã tiếp nhận hơn 10 tấn sách và giấy; hơn 15.000 sản phẩm quần áo, đồ chơi, đồ dùng học tập cùng hơn 6.000 vật phẩm tái chế; thu hút 7.000 lượt người tham gia quy đổi và hơn 3.000 tình nguyện viên đồng hành tổ chức trên toàn quốc. Trong đó, các điểm đổi tại Gia Lai đã tiếp nhận được hơn 1,5 tấn sách, giấy.

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Chương trình “Đổi sách lấy cây” thu hút đông tình nguyện viên tham gia. Ảnh: ĐVCC

Sau khi tiếp nhận, toàn bộ vật phẩm sẽ được đơn vị phân loại theo từng nhóm để đảm bảo sử dụng hiệu quả. Sách giáo khoa được phân bộ và trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước năm học mới; sách tham khảo và truyện được chọn lọc để xây dựng tủ sách, thư viện cộng đồng thuộc dự án Tủ sách Bồ câu trắng. Bên cạnh đó, các vật liệu tái chế như giấy, nhựa, vỏ lon,… sẽ được xử lý và kết nối với các đơn vị chuyên trách nhằm tái chế và gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện của Fly To Sky.

Được biết, sau 8 năm triển khai, chương trình “Đổi sách lấy cây” đã thu hút hơn 50.000 lượt người tham gia, tiếp nhận và quy đổi hơn 105 tấn sách, giấy cùng hàng trăm nghìn vật phẩm như quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi, chai nhựa, vỏ hộp sữa và pin đã qua sử dụng.

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