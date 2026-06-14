Gửi yêu thương, gieo sự sống

(GLO)- Từ những cá nhân, gia đình đến các tập thể tiêu biểu, phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng.

Những điển hình tiêu biểu

Hơn 10 năm qua, cứ mỗi khi địa phương phát động hiến máu tình nguyện (HMTN), gia đình ông Đỗ Xuân Diệu (thôn Tung Blai, xã Ia Hrú) lại thu xếp công việc để cùng tham gia. Với ông Diệu, hiến máu không phải là việc làm nhất thời mà là trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa rộng khắp, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Như Nguyện

Ông Diệu chia sẻ, khi hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, ông nhận ra rằng mỗi đơn vị máu được trao đi có thể giúp bệnh nhân giành lại sự sống. Chính suy nghĩ đó đã thôi thúc ông không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu mà còn vận động các thành viên trong gia đình cùng tham gia.

Từ năm 2012 đến nay, vợ chồng ông và 4 người con đã tham gia hiến máu 45 lần. Con số ấy là minh chứng cho tinh thần nhân ái được vun đắp trong mỗi thành viên của gia đình. Từ sự bền bỉ lan tỏa nghĩa cử nhân ái hiến máu cứu người, mới đây, gia đình ông Diệu đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Cũng với suy nghĩ “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ởlại”, gia đình ông Lê Đắc Khải (thôn Nam Tượng 2, xã An Nhơn Tây) đã trở thành một trong những điển hình tiêu biểu trong phong trào HMTN tại địa phương. Bản thân ông Khải đã 23 lần hiến máu, còn vợ ông là bà Nguyễn Thị Thúy Hằng đã 12 lần HMTN.

Theo ông Khải, hiến máu là hành động nhân đạo, là nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ, cứu sống những bệnh nhân trong lúc khó khăn, nguy cấp. Vì vậy, ngoài việc tích cực tham gia hiến máu, ông còn thường xuyên vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng hưởng ứng phong trào.

Từ những cá nhân tiên phong, những gia đình nhiều năm gắn bó với hoạt động hiến máu, thông điệp yêu thương đã được lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Những giọt máu hồng không chỉ cứu người mà còn kết nối những tấm lòng nhân ái, góp phần xây dựng một xã hội giàu tình người hơn.

Lan tỏa trách nhiệm cộng đồng

Trong quyết định khen thưởng mới đây của Chủ tịch UBND tỉnh dành cho các tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động HMTN giai đoạn 2023 - 2025, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku) là tập thể duy nhất được tặng bằng khen.

Theo bà Bùi Thị Phương Hoa - Hiệu trưởng nhà trường, đơn vị xác định HMTN là hoạt động nhân đạo quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên. Vì vậy, công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc HMTN luôn được nhà trường triển khai thường xuyên, sâu rộng.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku) đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: ĐVCC

“Từ năm 2023 đến nay, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tham gia hiến 49 đơn vị máu an toàn, vượt 15 đơn vị so với chỉ tiêu được giao. Đặc biệt, nhà trường còn thành lập nhóm Zalo tuyên truyền về HMTN, kịp thời chia sẻ thông tin, giải đáp thắc mắc và lan tỏa những hình ảnh đẹp về người hiến máu” - bà Hoa cho biết.

Không dừng lại ở đó, thông qua các hoạt động ngoại khóa và các tiết học chính khóa, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi còn lồng ghép giáo dục lòng nhân ái, sự sẻ chia cho học sinh. Những bài học về tình yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng được gieo vào tâm hồn các em từ sớm, góp phần hình thành những công dân có trách nhiệm với xã hội trong tương lai.

Theo ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, HMTN không còn mang tính thời điểm mà đang trở thành việc làm tự giác, tự nguyện của nhiều cá nhân, gia đình, tập thể và các tầng lớp nhân dân. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 53 đợt HMTN, tiếp nhận được 15.076 đơn vị máu, trong đó có 2.869 đơn vị máu hiến đột xuất tại BVĐK trung tâm tỉnh và BVĐK Gia Lai.

“Sự ghi nhận, biểu dương kịp thời của các cấp, ngành, địa phương trong công tác HMTN đã góp phần lan tỏa, nhân rộng và thu hút sự chung tay của cộng đồng trong phong trào HMTN. Đằng sau những tấm bằng khen là hàng nghìn đơn vị máu được hiến tặng, hàng nghìn bệnh nhân được tiếp thêm cơ hội sống. Đó cũng là minh chứng cho sức lan tỏa của tinh thần nhân ái trong cộng đồng” - ông Hà Văn Cát nhấn mạnh.