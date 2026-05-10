(GLO)- Ngày 9-5, tại Nhà thi đấu của Trung đoàn 925, tỉnh Gia Lai, Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc Phòng) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026. Ngày hội thu hút gần 200 cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 925 hiến máu tình nguyện sáng 9-5. Ảnh: Văn Cát

Tại ngày hội, cán bộ, chiến sĩ được khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe trước khi hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức thu được 155 đơn vị máu an toàn; trong đó có 98 đơn vị 350ml.

Toàn bộ số máu trên do Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tiếp nhận để phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Được biết, đây là một trong các hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Trung đoàn 925 hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 và đây cũng là hoạt động được đơn vị duy trì thường xuyên hàng năm góp phần chung tay và lan tỏa trong phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh.