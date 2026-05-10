Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 925 hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nguyễn Linh Chi
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 9-5, tại Nhà thi đấu của Trung đoàn 925, tỉnh Gia Lai, Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc Phòng) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026. Ngày hội thu hút gần 200 cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

z7806816894885-8bd3fc85a07ce59e5fbc6d6702d3ba65.jpg
Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 925 hiến máu tình nguyện sáng 9-5. Ảnh: Văn Cát

Tại ngày hội, cán bộ, chiến sĩ được khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe trước khi hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức thu được 155 đơn vị máu an toàn; trong đó có 98 đơn vị 350ml.

Toàn bộ số máu trên do Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tiếp nhận để phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Được biết, đây là một trong các hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Trung đoàn 925 hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 và đây cũng là hoạt động được đơn vị duy trì thường xuyên hàng năm góp phần chung tay và lan tỏa trong phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

Đời sống

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

null