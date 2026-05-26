Đại biểu HĐND xã Chư A Thai đối thoại với trẻ em

VŨ CHI
(GLO)- Ngày 25-5, Thường trực HĐND xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND xã với trẻ em.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trịnh Thị Hồng và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: ĐVCC

Tham dự buổi đối thoại có các đại biểu HĐND xã khóa XIV; đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng 35 em học sinh tiêu biểu đến từ 7 trường học trên địa bàn.

Trên tinh thần cởi mở, các em thiếu nhi đã gửi tới các đại biểu 14 ý kiến, kiến nghị liên quan đến một số vấn đề như: tình trạng bán hàng rong trước cổng trường vừa gây mất mỹ quan, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm; mặt trái của sự bùng nổ thông tin, mạng xã hội với nhiều nội dung xấu, độc đã ảnh hưởng đến tâm lý, nhân cách học sinh; tình trạng học sinh trốn học đi chơi internet vẫn còn xảy ra; thiếu nhân viên y tế học đường...

HĐND xã Chư A Thai tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Các em cũng bày tỏ mong muốn xã quan tâm tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí trong dịp hè; triển khai chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học tới; tổ chức sân chơi, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là sử dụng mạng xã hội an toàn…

Các ý kiến, kiến nghị của các em học sinh đã được đại biểu HĐND xã giải đáp thấu đáo ngay tại hội nghị.

Dịp này, HĐND xã đã trao tặng 7 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 35 suất quà cho các em tham gia buổi đối thoại.

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Ngày 23-5, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phát động chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Đây là năm thứ 8 chương trình “Đổi sách lấy cây” được triển khai.

