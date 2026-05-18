(GLO)- Theo Nghị quyết số 27/2026/NQ-CP của Chính phủ, Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo trực thuộc Hội LHPN Việt Nam chính thức kết thúc hoạt động và giải thể từ ngày 20-7.

Theo đó, Hội LHPN Việt Nam thực hiện giải thể Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo áp dụng theo quy định về giải thể đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định giải thể quy định tại Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12-2-2026 của Chính phủ về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Từ 20-7, kết thúc hoạt động và giải thể Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo. Ảnh nguồn baoquangninh.vn

Hội LHPN Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo việc kết thúc hoạt động và giải thể Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo; thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động của Quỹ đảm bảo công khai, minh bạch; không làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải thể Quỹ với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thực hiện vai trò cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo khi thực hiện giải thể Quỹ theo quy định.

Đồng thời, hoàn trả ngân sách trung ương phần vốn chủ sở hữu của Quỹ còn lại sau khi hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và số lãi thu hồi được sau khi trừ chi phí liên quan đến việc thu hồi nợ lãi (nếu có); làm việc với các đơn vị tài trợ để xử lý nguồn vốn tài trợ cho Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo (nếu có) theo quy định của pháp luật.