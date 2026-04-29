Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

Giai đoạn 2020-2025 (tại Công an Bình Định trước khi sáp nhập và Công an tỉnh Gia Lai từ ngày 1-7-2025 đến nay) không chỉ là hành trình nỗ lực bền bỉ, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” và sự hưởng ứng hiệu quả phong trào thi đua “3 nhất” - kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất - mà chị cùng đồng đội kiên trì thực hiện.

Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa chỉ đạo CBCS làm tốt công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trong vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Trưởng phòng, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa luôn xác định kỷ luật là sức mạnh cốt lõi của lực lượng. Trên mọi lĩnh vực công tác - từ chỉ đạo Đội đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ đến bảo đảm hậu cần, kỹ thuật - chị đều gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm.

Tinh thần kỷ luật thép ấy thể hiện rõ trong những thời điểm cam go. Điển hình, ngày 27-1-2022 (dịp Tết Nhâm Dần), chị trực tiếp làm tổ trưởng, phối hợp các lực lượng kiểm tra đột xuất một cơ sở karaoke tại phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, phát hiện và bắt giữ 9 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Trước sự chống đối quyết liệt của các đối tượng trong trạng thái kích động, chị vẫn giữ vững bản lĩnh, bình tĩnh chỉ huy, cùng tổ công tác khống chế an toàn, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, phép nước.

Không chỉ vững vàng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa còn thể hiện rõ lòng trung thành và tư duy nhạy bén qua công tác tham mưu. Trong tiến trình chuyển đổi số của ngành Công an, chị là một trong những nhân tố quan trọng góp phần triển khai hiệu quả Đề án 06 và xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trực tiếp xuống cơ sở, bám địa bàn, tháo gỡ khó khăn cho lực lượng công an cấp dưới, chị luôn xem việc hoàn thành các dự án trọng điểm không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị. Nhờ đó, Công an tỉnh Bình Định (trước khi sáp nhập) đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu nhận hồ sơ căn cước công dân gắn chip trước kế hoạch 7 ngày - kết quả mang đậm dấu ấn của chị.ứ haiNếu kỷ luật tạo nên uy lực, trung thành tạo nên bản lĩnh, thì sự gần dân chính là nền tảng giúp Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa nhận được niềm tin yêu của quần chúng. Chị luôn tâm niệm: làm công tác quản lý hành chính là phải giúp người dân thuận tiện hơn, giảm thời gian chờ đợi, giảm chi phí đi lại.

Hình ảnh chị cùng cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên ngày đêm, xuyên lễ, Tết để cấp căn cước công dân đã trở nên quen thuộc. Đặc biệt, chị luôn quan tâm hỗ trợ người dân đi làm ăn xa trở về quê, tạo điều kiện để họ hoàn thành thủ tục nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời, chị cũng chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, góp phần đưa chỉ số cải cách của đơn vị đạt loại Tốt.

Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa (thứ hai, bên trái) là một trong những điển hình tiên tiến của Công an Gia Lai dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính CAND Việt Nam.

Không chỉ tận tụy trong công việc chuyên môn, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, quan tâm đời sống cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Lối sống giản dị, gần gũi của chị đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng quần chúng.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của chị đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý: liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở giai đoạn 2020-2025; năm 2022 được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân; nhiều lần nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh. Gần đây, chị còn được tôn vinh là một trong những điển hình tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an nhân dân Việt Nam.

Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa là tấm gương sáng của người nữ cán bộ chỉ huy bản lĩnh, nhân văn, tận tâm với công việc, hết lòng vì Nhân dân. Hình ảnh của chị đang góp phần lan tỏa sâu rộng, xây dựng niềm tin và tình cảm tốt đẹp của Nhân dân đối với lực lượng Công an tỉnh Gia Lai hôm nay.