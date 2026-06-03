Kiên trì lật tìm manh mối, trả lại danh tính cho công dân

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(GLO)- Sáng 30-5, tại trụ sở Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Công an phường Quy Nhơn đã tổ chức buổi gặp mặt đầy xúc động, đánh dấu cuộc đoàn tụ sau hơn 10 năm lưu lạc giữa chị Đinh Thị Y Liên (sinh năm 2001, dân tộc Bahnar, quê xã Canh Liên) và mẹ ruột.

Đằng sau cuộc đoàn tụ ấy là hành trình xác minh đầy gian nan, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Phượng (trú tại khu phố 41, phường Quy Nhơn) cùng 4 con nhỏ sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi không có giấy tờ tùy thân và không xác định được nơi cư trú hợp pháp. Do không biết chữ và mất liên lạc với gia đình từ năm 2015, khi mới 14 tuổi, chị không nhớ chính xác quê quán, thân nhân hay các thông tin cá nhân liên quan. Hệ quả là 4 người con của chị không thể đến trường, đồng thời không được tiếp cận các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

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Hai mẹ con chị Liên xúc động trong ngày gặp lại.

Những thông tin duy nhất chị Phượng có thể cung cấp chỉ là ký ức mơ hồ về một vùng núi nghèo, có chị gái tên Linh, em trai tên Quân và ông ngoại tên Tùng.

Theo Trung tá Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Trưởng Công an phường Quy Nhơn, trước lượng thông tin ít ỏi và thiếu tính chính xác, đơn vị vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Các cán bộ, chiến sĩ đã kiên trì rà soát từng hồ sơ, đối chiếu dữ liệu dân cư, đồng thời chủ động phối hợp với Công an các địa phương để trao đổi, xác minh thông tin. Nhiều đợt xác minh thực địa tại các xã vùng sâu, vùng xa cũng được triển khai.

Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện tại làng Hà Giao, xã Canh Liên có trường hợp nữ giới tên Đinh Thị Y Liên mất tích vào năm 2015, trùng khớp với các thông tin thu thập được.

Qua quá trình đối chiếu, xác minh giữa Công an phường Quy Nhơn và Công an xã Canh Liên, kết quả cho thấy “Nguyễn Thị Phượng” chính là chị Đinh Thị Y Liên (SN 2001, dân tộc Bahnar, quê quán xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai). Đồng thời, cơ quan Công an xác định bà Sô Thị Y Bình (SN 1975, trú làng Hà Giao, xã Canh Liên) là mẹ ruột của chị Liên.

Bà Bình đã xác nhận chị Liên là con gái của mình, đồng thời cung cấp hình ảnh và các giấy tờ liên quan để chứng thực thông tin nhân thân và mối quan hệ gia đình.

Bà cho biết, năm 2015 do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Liên đã bỏ nhà đi. Suốt hơn 10 năm qua, gia đình nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả. Việc tìm lại được người thân sau ngần ấy năm xa cách là niềm hạnh phúc lớn lao, vượt ngoài mong đợi của cả gia đình.

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Mẹ con chị Liên (thứ 3 và thứ 4 từ trái sang) tại Công an phường Quy Nhơn.

Ngay sau khi xác định được nhân thân của chị Liên, Công an phường Quy Nhơn đã khẩn trương hướng dẫn chị thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, thu nhận dữ liệu sinh trắc học để cấp căn cước công dân, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đăng ký khai sinh cho 4 người con nhằm bảo đảm các cháu đủ điều kiện đến trường trong năm học mới và được thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội theo quy định.

Việc làm đầy trách nhiệm và nhân văn của Công an phường Quy Nhơn không chỉ giúp một gia đình được đoàn tụ sau nhiều năm xa cách mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”; đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở trong công tác quản lý dân cư, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

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