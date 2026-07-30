Ia Phí lan tỏa nghĩa tình với người có công

(GLO)- Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công và gia đình chính sách.

Từ thực hiện đầy đủ chế độ ưu đãi đến hỗ trợ nhà ở, thăm hỏi, tặng quà, những việc làm thiết thực đã góp phần giúp các gia đình ở xã Ia Phí ổn định cuộc sống, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Những mái ấm nghĩa tình

Xã Ia Phí hiện có 321 gia đình chính sách. Xác định chăm lo người có công vừa là trách nhiệm, vừa là đạo lý, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên rà soát hoàn cảnh từng hộ để triển khai chính sách kịp thời, đúng đối tượng.

Trong đó, hỗ trợ nhà ở được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Qua rà soát, nhiều gia đình chính sách còn khó khăn, nhà ở xuống cấp nhưng chưa đủ điều kiện sửa chữa hoặc xây mới. Trước thực tế đó, UBND xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể xã và đơn vị liên quan huy động nguồn lực, giúp các hộ sớm có nơi ở ổn định.

Ngôi nhà mới của con ông Phan Văn Châu (thôn 4, xã Ia Phí) đang dần hoàn thiện trong niềm vui của gia đình. Ảnh: Minh Trung

Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã triển khai xây dựng 19 căn nhà cho người có công và thân nhân người có công. Riêng trong tháng 7, xã tiếp tục hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, với mức 60 triệu đồng/căn.

Cùng với kinh phí của Nhà nước, các gia đình còn nhận được sự chung tay hỗ trợ của MTTQ, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ và người dân. Người góp ngày công, người hỗ trợ vật liệu, đồ dùng sinh hoạt, qua đó đẩy nhanh tiến độ thi công và giảm bớt chi phí.

Đứng trước căn nhà mới đang dần hoàn thiện, ông Phan Văn Châu (thôn 4) không giấu được niềm xúc động. Ông từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, bị nhiễm chất độc hóa học. Nhiều năm qua, gia đình ông luôn mong có nơi ở kiên cố cho người con nhưng điều kiện kinh tế còn hạn hẹp.

“Được Đảng, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà cho con, gia đình tôi rất phấn khởi. Căn nhà gần hoàn thành, giúp con tôi có nơi ở ổn định, không còn lo mưa dột như trước” - ông Châu chia sẻ.

Lãnh đạo xã Ia Phí đến thăm hỏi bà Rơ Chăm Le (làng Bàng) khi về nơi ở mới. Ảnh: P.N

Cũng được hỗ trợ xây dựng nhà, bà Rơ Chăm Le (làng Bàng) cho biết, ngoài kinh phí của Nhà nước, gia đình còn được chính quyền, bà con và lực lượng bộ đội giúp ngày công, hỗ trợ thêm giường, chiếu, tivi và một số vật dụng sinh hoạt.

“Có căn nhà mới khang trang, gia đình tôi rất vui và biết ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành. Đây là điều kiện để gia đình yên tâm sinh sống, tiếp tục lao động, sản xuất” - bà Le bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Phí, sự chung tay của cộng đồng không chỉ giúp các gia đình có nơi ở an toàn mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người có công và thân nhân vươn lên trong cuộc sống.

Chăm lo thường xuyên, thiết thực

Cùng với hỗ trợ nhà ở, xã Ia Phí chú trọng thực hiện đầy đủ các chế độ trợ cấp, bảo hiểm y tế và chính sách ưu đãi đối với người có công. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và chi trả các chế độ được triển khai kịp thời, đúng quy định.

Vào các dịp lễ, Tết và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, lãnh đạo xã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, động viên người có công và gia đình chính sách. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn phát sinh để có hướng hỗ trợ phù hợp.

Mỗi dịp lễ, Tết đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đều đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên các gia đình chính sách, người có công. Ảnh: Minh Trung

Là thương binh hạng 3/4, ông Nguyễn Đình Lương (thôn 4) cho biết, nhiều năm qua, gia đình luôn được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định. Mỗi dịp lễ, Tết, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đều đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên.

“Những phần quà và lời thăm hỏi là nguồn động viên lớn. Gia đình luôn nhắc nhở con cháu gìn giữ truyền thống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực xây dựng quê hương” - ông Lương nói.

Để công tác chăm lo người có công đi vào chiều sâu, xã Ia Phí thường xuyên rà soát từng hộ, ưu tiên các trường hợp khó khăn về nhà ở, sức khỏe và điều kiện sản xuất. Những trường hợp gặp khó khăn đột xuất được kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bên cạnh trợ giúp về vật chất, các đoàn thể còn động viên, tạo điều kiện để gia đình chính sách tham gia hoạt động cộng đồng. Nhiều người có công tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, vận động con cháu và người dân chấp hành tốt các quy định tại địa phương.

Lãnh đạo xã Ia Phí trao đổi kinh nghiệm sản xuất với người có công trên địa bàn. Ảnh: P.N

Ông Phạm Quang Long - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phí - cho biết: Chăm lo người có công là nhiệm vụ lâu dài, cần được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với từng hoàn cảnh. Vì vậy, bên cạnh thực hiện đầy đủ chính sách của Nhà nước, địa phương tiếp tục huy động sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Phát huy truyền thống của địa phương Anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Phí luôn trân trọng những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước. Mỗi căn nhà mới, phần quà hay lời thăm hỏi không chỉ giúp người có công và gia đình chính sách ổn định cuộc sống mà còn góp phần bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.