Nối dài những vòng tay đỡ đầu học sinh vùng khó

(GLO)- Ở nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn ở phía Tây tỉnh Gia Lai, những vòng tay đỡ đầu đang được nối dài từ các mô hình của lực lượng công an và sự chung tay của cộng đồng.

Đồng hành cùng học sinh khó khăn

Với em Lê Bảo Ngọc (học sinh lớp 10A1, Trường THPT Trần Quốc Tuấn, xã Phú Thiện), sự xuất hiện của các cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã mang đến cuộc sống của em nhiều thay đổi. Mẹ bỏ nhà đi, cha phải đi làm thuê xa, Ngọc và em gái sống cùng ông bà nội đã già yếu, thuộc diện cận nghèo.

Thấu hiểu hoàn cảnh của em, đầu năm 2026, Công an xã nhận Ngọc làm con nuôi. Hằng tháng, cán bộ, chiến sĩ luân phiên đến thăm hỏi và hỗ trợ em 1 triệu đồng để trang trải sinh hoạt, học tập.

Công an xã Phú Thiện nhận đỡ đầu em Lê Bảo Ngọc (học sinh lớp 10A1, Trường THPT Trần Quốc Tuấn, xã Phú Thiện). Ảnh: Vũ Chi

Trung tá Lê Trọng Vương - Phó Trưởng Công an xã Phú Thiện - cho biết: “Kinh phí hỗ trợ Ngọc được huy động từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Công an xã cam kết đồng hành với em đến khi đủ 18 tuổi”.

Theo cô Nguyễn Thị Sen - Bí thư Đoàn Trường THPT Trần Quốc Tuấn, mô hình đỡ đầu của Công an xã đã góp phần tạo điểm tựa tinh thần vững chắc để em Ngọc tự tin, mạnh dạn hơn trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp.

Không chỉ là khoản tiền hỗ trợ, mỗi lần đến thăm, các cô chú Công an chia sẻ vui buồn và hướng dẫn em thêm nhiều kỹ năng sống. Từ đó, tiếp thêm cho em động lực học tập. Năm học 2025 - 2026, Ngọc đạt danh hiệu học sinh giỏi. “Em ước mơ trở thành cô giáo, sau này mang tri thức về làng dạy những em học sinh nghèo” - Ngọc bày tỏ.

Ở xã Ia Pa, mô hình dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu” của Công an xã cũng đang tiếp sức cho em Kpă H’Juh (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng). Cha em qua đời năm 2024 vì bạo bệnh, mẹ không có việc làm ổn định nên thu nhập bấp bênh. Trung tá Lê Quang Long - Trưởng Công an xã - cho hay từ tháng 3-2026, đơn vị quyết định nhận bảo trợ Kpă H’Juh đến khi đủ 18 tuổi. Chi hội Phụ nữ Công an xã đóng vai trò nòng cốt trong việc phối hợp chăm lo, hỗ trợ định kỳ từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/tháng cho em.

Thời gian qua, H’Juh ngày càng cảm nhận rõ hơn sự quan tâm dành cho mình. Em bộc bạch: “Được làm con nuôi của các cô chú Công an xã, con thích lắm. Con sẽ cố gắng để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.

Những vòng tay dành cho Ngọc và H’Juh không phải là những trường hợp riêng lẻ. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUCA ngày 30.1.2026 của Đảng ủy Công an tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu” trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ tháng 3 - 7.2026, mô hình đã được triển khai tại nhiều Công an xã, phường khác ở khu vực phía Tây tỉnh như Ia Sao, Ia Rsai, Tơ Tung, Đak Đoa, Ayun Pa...

Mỗi em một hoàn cảnh khó khăn, song đều cần thêm sự chăm sóc, hỗ trợ để tiếp tục học tập và vươn lên. Điểm chung của các mô hình là sự hỗ trợ không chỉ dừng ở vật chất. Cán bộ, chiến sĩ còn theo sát động viên, hỗ trợ học tập, rèn luyện và phối hợp với gia đình, nhà trường trong quá trình đồng hành cùng các em.

Nối dài yêu thương

Không chỉ trong lực lượng Công an, những vòng tay đỡ đầu còn được nối dài bằng nhiều cách làm từ sự chung tay của những tấm lòng sẻ chia. Từ tháng 2-2025, thầy Vũ Văn Tùng (giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó), thông qua mô hình “Tủ bánh mì 0 đồng” đã nhận đỡ đầu hai em Nay H’Ngan (lớp 8A, Trường THCS Phạm Hồng Thái, xã Ia Rbol, mồ côi cha) và Ksor H’Nhí (lớp 10A1, Trường THPT Lý Thường Kiệt, phường Ayun Pa, hoàn cảnh gia đình khó khăn). Hằng tháng, mỗi em được hỗ trợ 2 triệu đồng để trang trải chi phí học tập và phụ giúp gia đình.

Thầy Vũ Văn Tùng trao hỗ trợ hằng tháng cho em Nay H’Ngan và Ksor H’Nhí. Ảnh: Vũ Chi

Nhờ sự động viên, truyền cảm hứng học tập của thầy Tùng, từ học lực khá, năm học 2025 - 2026, H’Ngan đạt danh hiệu học sinh giỏi; H’Nhí cũng nỗ lực vươn lên, đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý cấp trường. Chị Nay H’Rui - mẹ H’Ngan chia sẻ: “Được thầy Tùng quan tâm, thương như con, bé mừng lắm. Biết mình đạt học sinh giỏi, con gọi điện khoe ngay với thầy”.

Thầy Vũ Văn Tùng chia sẻ niềm vui với 2 em Nay H’Ngan (bìa trái) và Ksor H’Nhí khi nhận giấy khen học sinh giỏi. Ảnh: Vũ Chi

Thầy Vũ Văn Tùng cũng hướng đến một cách làm bền vững hơn khi tặng H’Ngan và H’Nhí mỗi em một con bò sinh sản. Riêng H’Ngan được thầy hỗ trợ dựng căn nhà sàn mới rộng 60 m², trị giá gần 100 triệu đồng thay thế căn nhà xập xệ.

“Nhờ có thầy Tùng, gia đình em có căn nhà khang trang để ở. Con bò thầy tặng cũng đẻ một con bê khỏe mạnh rồi. Em sẽ cố gắng học tập để trở thành giáo viên giống như thầy Tùng” - H’Ngan vui vẻ chia sẻ.