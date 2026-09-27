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Người Việt “chốt đơn” trên Facebook nhiều gần gấp đôi trung bình toàn cầu

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NHÃ UYÊN (theo TTO, ANTĐ)

(GLO)- Tỷ lệ người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn Facebook và Messenger để kết nối với người bán trong các đợt cao điểm mua sắm lần lượt đạt 63% và 58%. Tỷ lệ này cao vượt trội so với mức trung bình của thế giới (lần lượt 33% và 30%).

Đây là số liệu được công bố từ "Nghiên cứu về hành vi mua sắm dịp lễ hội" do Meta - công ty mẹ của Facebook - phối hợp Tập đoàn Ipsos thực hiện trên 18 thị trường toàn cầu.

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Người tiêu dùng ngày càng sử dụng Facebook và các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm thông tin, tương tác với doanh nghiệp và mua sắm trực tuyến. Ảnh minh họa: AI

Nghiên cứu cũng cho thấy hành vi mua sắm tại Việt Nam có tính mùa vụ khá rõ, trong đó Tết Nguyên đán tiếp tục là thời điểm mua sắm quan trọng nhất. Cụ thể, 85% người tiêu dùng Việt Nam tham gia mua sắm vào dịp Tết Nguyên đán. Tỷ lệ này ở Tết Dương lịch là 66%, trong khi ngày hội mua sắm 12/12 thu hút 44% người tiêu dùng tham gia.

Không chỉ thay đổi ở lựa chọn nền tảng, cách người Việt giao tiếp với doanh nghiệp cũng đang chuyển mạnh sang hình thức nhắn tin. Nghiên cứu do Kantar thực hiện cho thấy 61,2% người trưởng thành sử dụng Internet tại Việt Nam nhắn tin với doanh nghiệp mỗi ngày. Đáng chú ý, 82,8% cho biết nhắn tin là phương thức được ưu tiên khi giao tiếp với doanh nghiệp.

Nhu cầu về trải nghiệm cá nhân hóa cũng ngày càng rõ rệt. Theo đó, có 85,6% người trưởng thành sử dụng Internet tại Việt Nam cho biết muốn nhận những thông tin phù hợp về sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi; trong khi 80,8% đánh giá cao khả năng của trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc đưa ra các đề xuất phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp chuẩn bị bước vào mùa mua sắm cao điểm kéo dài từ các ngày hội mua sắm lớn đến cuối năm và Tết.

Theo Meta, AI đang được đưa vào nhiều khâu trong hoạt động tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng, từ hỗ trợ trả lời câu hỏi, tư vấn sản phẩm đến cá nhân hóa trải nghiệm.

Meta cũng khuyến khích các doanh nghiệp chủ động thử nghiệm các giải pháp AI và lựa chọn công cụ phù hợp với khách hàng.

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