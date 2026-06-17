Thương mại điện tử tạo động lực cho chuyển đổi số

(GLO)- Thương mại điện tử từng bước khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh khi không chỉ góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh.

Thêm nhiều cơ hội tiếp cận thị trường

Những năm gần đây, hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Từ khu vực đô thị đến các làng nghề truyền thống, ngày càng nhiều hộ sản xuất, kinh doanh chủ động ứng dụng công nghệ số để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường.

Một hộ ở làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp livestream qua nhiều kênh để tiếp cận khách hàng. Ảnh: T.Lợi

Tại các làng nghề truyền thống ở phường An Nhơn như làng gốm Vân Sơn, nón lá Gò Găng, đúc đồng Bằng Châu hay làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp, việc tiếp cận các nền tảng TMĐT giúp nhiều cơ sở sản xuất từng bước thay đổi cách thức kinh doanh. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào khách hàng quen thuộc xưa nay, nhiều hộ đã chủ động giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội, sàn TMĐT và nhiều nền tảng số.

Anh Bùi Quang Thắng - chủ cơ sở Đồ gỗ Phạm Gia tại làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp là một trong những hộ sản xuất sớm tiếp cận cách thức kinh doanh mới. Từ năm 2019, anh bắt đầu giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến; đến nay đã mở rộng hoạt động bán hàng trên nhiều kênh, qua đó tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đây cũng là xu hướng chung đang diễn ra tại nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nhằm hỗ trợ DN, HTX và hộ kinh doanh khai thác hiệu quả các nền tảng số, từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến và đào tạo. Nổi bật là hội nghị cấp vùng về phát triển TMĐT gắn với logistics có sự tham gia của hơn 120 đại biểu, chuyên gia và nhà quản lý; chương trình đào tạo kỹ năng kinh doanh 4T (tiểu thương, TMĐT, thanh toán không dùng tiền mặt, tiết kiệm số) cho hơn 100 cán bộ, tiểu thương tại xã Tây Sơn.

Đặc biệt, chương trình Mega Livestream được tổ chức ngày 24-4 thu hút hơn 32.000 lượt xem, chốt gần 1.000 đơn hàng với doanh thu hơn 200 triệu đồng chỉ qua 2 phiên phát sóng. Kết quả này cho thấy tiềm năng phát triển của TMĐT, đồng thời khẳng định hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số đối với DN và người dân.

Ông Lê Hồng Tây - Trưởng Phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương) cho biết: “TMĐT không còn là lĩnh vực dành riêng cho các DN lớn. Việc đưa công cụ số đến với hộ kinh doanh, HTX và người dân khu vực nông thôn sẽ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế số tại địa phương”.

Bên cạnh việc nâng cao kỹ năng số cho người dân và DN, tỉnh cũng chú trọng đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số nhằm tạo nền tảng cho phát triển TMĐT và chuyển đổi số toàn diện.

Hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế số bền vững

Cùng với thị trường trong nước, tỉnh còn từng bước mở rộng cơ hội cho DN tham gia thị trường quốc tế thông qua các nền tảng TMĐT xuyên biên giới. Những nỗ lực trên đang từng bước được phản ánh qua các chỉ số đánh giá.

Kết quả xếp hạng chỉ số thương mại điện tử của tỉnh theo Báo cáo EBI Việt Nam năm 2026 do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam vừa công bố. Ảnh: Vecom

Theo Báo cáo Chỉ số TMĐT Việt Nam (EBI) năm 2026 do Hiệp hội TMĐT Việt Nam công bố, Gia Lai đạt gần 10,3 điểm, xếp thứ 22/34 tỉnh, thành phố; trong đó chỉ số giao dịch DN với DN (B2B) xếp thứ 20/34. Mặc dù còn thấp hơn mức trung bình cả nước, song kết quả này cho thấy TMĐT tại địa phương đang có những bước tiến tích cực.

Đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn về hạ tầng số, nhất là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây là kết quả đáng ghi nhận trong quá trình thu hẹp khoảng cách số.

Theo định hướng phát triển TMĐT đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu có 70% dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến; tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ TMĐT đạt từ 23 - 25%/năm; TMĐT chiếm khoảng 30% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Đồng thời, từ 65 - 70% DN trên địa bàn đáp ứng các tiêu chí về TMĐT bền vững.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng số, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo kỹ năng số cho người dân, DN và HTX; hỗ trợ các chủ thể sản xuất ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh; đồng thời tăng cường kết nối giữa sản phẩm địa phương với các nền tảng TMĐT trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Đình Chương - Chủ tịch UBND phường An Nhơn - cho hay: Địa phương đang chủ động phối hợp với các ngành chức năng triển khai các chương trình tập huấn, hỗ trợ kỹ năng số cho các hộ sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề truyền thống nhằm giúp người dân thích ứng với xu hướng phát triển mới.

Từ những kết quả bước đầu đạt được, có thể thấy TMĐT đang dần trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế số tại tỉnh. Với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự vào cuộc của các sở, ngành cùng tinh thần chủ động đổi mới của DN, HTX và người dân, TMĐT được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng không gian phát triển cho sản phẩm địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu chuyển đổi số và phát triển KT-XH trong giai đoạn mới.