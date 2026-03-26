Giới thiệu, hướng dẫn ứng dụng các mô hình công nghệ mới trong thương mại điện tử

(GLO)- Chiều 25-3, diễn đàn “Giới thiệu, kết nối giải pháp, hướng dẫn ứng dụng các mô hình công nghệ mới trong thương mại điện tử” do Sở Công Thương tổ chức đã diễn ra tại khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn (phường Quy Nhơn).

Tham gia diễn đàn có đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam; đại diện các đơn vị cung cấp giải pháp sàn thương mại điện tử và đông đảo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh diễn đàn “Giới thiệu, kết nối giải pháp, hướng dẫn ứng dụng các mô hình công nghệ mới trong thương mại điện tử”. Ảnh: T.D

Tại diễn đàn, đại biểu đã được nghe đại diện các đơn vị cung cấp giải pháp sàn thương mại điện tử trình bày về các nội dung: hướng dẫn kỹ năng livestream bán hàng trên nền tảng TikTok Shop; các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động thương mại điện tử; chính sách thuế và các cơ chế hỗ trợ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường kinh doanh thương mại điện tử minh bạch, thuận lợi và bền vững…

Đại diện các doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ về những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai hoạt động thương mại điện tử. Ảnh: T.D

Dịp này, đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đã cùng nhau trao đổi trực tiếp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai hoạt động thương mại điện tử.

Từ đó, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và tối ưu hóa các quy trình vận hành, chi phí sản xuất trong chuỗi giá trị của sản phẩm hàng hóa; giúp các doanh nghiệp củng cố thị trường nội địa, vươn ra thị trường quốc tế, nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu.

Đại diện các đơn vị cung cấp giải pháp sàn thương mại điện tử hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong hoạt động quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh: T.D

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tại diễn đàn cũng thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu. Đại diện các đơn vị cung cấp giải pháp sàn thương mại điện tử đã trực tiếp trao đổi, tìm hiểu và giải đáp cụ thể các nội dung liên quan đến thương mại điện tử, logistics, thanh toán số, cũng như các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của từng đơn vị, doanh nghiệp.