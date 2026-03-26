Giới thiệu, hướng dẫn ứng dụng các mô hình công nghệ mới trong thương mại điện tử

Tham gia diễn đàn có đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam; đại diện các đơn vị cung cấp giải pháp sàn thương mại điện tử và đông đảo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Tại diễn đàn, đại biểu đã được nghe đại diện các đơn vị cung cấp giải pháp sàn thương mại điện tử trình bày về các nội dung: hướng dẫn kỹ năng livestream bán hàng trên nền tảng TikTok Shop; các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động thương mại điện tử; chính sách thuế và các cơ chế hỗ trợ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường kinh doanh thương mại điện tử minh bạch, thuận lợi và bền vững…
Dịp này, đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đã cùng nhau trao đổi trực tiếp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai hoạt động thương mại điện tử.
Từ đó, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và tối ưu hóa các quy trình vận hành, chi phí sản xuất trong chuỗi giá trị của sản phẩm hàng hóa; giúp các doanh nghiệp củng cố thị trường nội địa, vươn ra thị trường quốc tế, nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu.
Hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tại diễn đàn cũng thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu. Đại diện các đơn vị cung cấp giải pháp sàn thương mại điện tử đã trực tiếp trao đổi, tìm hiểu và giải đáp cụ thể các nội dung liên quan đến thương mại điện tử, logistics, thanh toán số, cũng như các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của từng đơn vị, doanh nghiệp.