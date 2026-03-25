Bàn giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử

(GLO)- Sáng 25-3, tại khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị cấp vùng về định hướng chính sách và phát triển thương mại điện tử.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường của tỉnh Gia Lai; đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam; đại diện các đơn vị cung cấp giải pháp sàn thương mại điện tử.

Cùng dự có trên 200 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP, đặc sản tiêu biểu của tỉnh Gia Lai và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trên phạm vi toàn cầu, thương mại điện tử đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế số, tác động mạnh mẽ đến phương thức sản xuất, phân phối và tiêu dùng.

Đối với Gia Lai, thương mại điện tử không chỉ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cũng như tăng cường năng lực điều phối, kết nối giữa các địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bàn thảo về định hướng chính sách, giải pháp quản lý cho cán bộ quản lý nhà nước cũng như kinh nghiệm thúc đẩy thương mại điện tử.

Hội nghị cũng là cơ hội để các doanh nghiệp cùng thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm về thương mại điện tử và tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm phát triển thị trường, đẩy mạnh việc kết nối giữa các doanh nghiệp với các nền tảng thương mại điện tử lớn như: Shopee, TikTok Shop, Alibaba, Amazon và các giải pháp logistics toàn diện.

Các chuyên gia công nghệ nền tảng số đã đem đến những góc nhìn đa chiều, những kế hoạch định hướng giải pháp cụ thể để phát triển thương mại điện tử, logistics tại Gia Lai nói chung, khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng theo hướng phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các sàn thương mại điện tử, các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu của tỉnh Gia Lai đã ký kết hợp tác, nhằm tăng cường kết nối, mở rộng kênh phân phối và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương trên nền tảng số.

Dịp này, Sở Công Thương cũng đã khai mạc gian hàng trưng bày, triển lãm các giải pháp mô hình ứng dụng thương mại điện tử, các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Gia Lai.

Sau nghi thức khai mạc, các đại biểu đã tham quan 25 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP đặc trưng, đặc sản vùng miền và các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Gia Lai; đồng thời tìm hiểu các gian hàng công nghệ số - nơi quy tụ các nền tảng thương mại điện tử, giải pháp chuyển đổi số.

Tại gian hàng cũng đã diễn ra hoạt động livestream quảng bá sản phẩm với nhiều ưu đãi hấp dẫn đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Các sự kiện trên diễn ra trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh bán hàng qua kênh thương mại điện tử hướng đến xanh và bền vững năm 2026, do Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức.