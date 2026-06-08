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Gia Lai thúc đẩy phát triển thị trường nội địa và kích cầu tiêu dùng

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NHÃ UYÊN
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch triển khai các chương trình thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Mục tiêu hướng đến là phát triển mạnh thị trường trong nước theo hướng hiện đại, bền vững, hiệu quả; thúc đẩy tiêu dùng nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an ninh kinh tế và an sinh xã hội.

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Các chương trình chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại đã giúp nhà sản xuất tiếp cận được nhiều thị trường tiềm năng. Ảnh: H.H

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, có 4 nhóm nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện gồm: phát triển hệ thống phân phối và kết nối cung - cầu trong và ngoài tỉnh; đẩy mạnh thương mại điện tử, chuyển đổi số và xây dựng dữ liệu thị trường; đổi mới cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", gắn kết thương mại với du lịch và văn hóa; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, ổn định thị trường.

Trong đó, tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống chợ truyền thống, đặc biệt là chợ đầu mối nông sản và chợ nông thôn, chợ vùng sâu vùng xa để đảm bảo lưu thông hàng hóa thiết yếu; kêu gọi đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị lớn tại trung tâm các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, xây dựng chuỗi cung ứng “Nông sản Gia Lai”; đẩy mạnh kích cầu, tiêu dùng nội địa theo phương châm “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong đó lồng ghép tuyên truyền “Người Gia Lai ưu tiên dùng hàng Gia Lai”.

Hỗ trợ 100% các sản phẩm OCOP (từ 3 sao trở lên), sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh lên các sàn thương mại điện tử lớn (Shopee, Lazada...) và sàn thương mại điện tử của tỉnh. Tập huấn, hướng dẫn nông dân và doanh nghiệp địa phương kỹ năng livestream bán hàng, làm tiếp thị liên kết trên các nền tảng số như TikTok Shop, Zalo, Facebook.

Nhân rộng mô hình "Chợ 4.0", khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu số về cung - cầu các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh để chủ động điều tiết, tránh tình trạng "được mùa mất giá".

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Tỉnh Gia Lai khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ trên địa bàn các xã, phường. Ảnh: Nhã Uyên

Bên cạnh đó, tổ chức các tuần lễ giới thiệu sản phẩm hàng Việt, hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP lồng ghép vào các sự kiện du lịch lớn của tỉnh, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Hỗ trợ thương nhân trên địa bàn tỉnh xây dựng các điểm bán sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản Gia Lai, hàng Việt Nam tại các cửa hàng truyền thống, khu, điểm du lịch sinh thái, Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; thường xuyên tổ chức các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu với giá ưu đãi, chất lượng đảm bảo…

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và quản lý thị trường, ngăn chặn tình trạng hàng hóa nhập lậu, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu, theo dõi sát diễn biến giá cả các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu dùng thiết yếu để có phương án can thiệp kịp thời, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nông thôn.

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