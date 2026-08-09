Gia Lai đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt trên 17 tỷ USD giai đoạn 2026-2030

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch triển khai chương trình “Vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030” trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo kế hoạch, Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 17 tỷ USD.

Gia Lai đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 kim ngạch xuất khẩu đạt trên 17 tỷ USD.

﻿Ảnh: Vũ Thảo

Phấn đấu tối thiểu 1.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh được tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về hội nhập kinh tế quốc tế, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, thương mại số xuyên biên giới và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, có tối thiểu 100 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối giao thương và khảo sát thị trường trong và ngoài nước.

Tỉnh cũng dự kiến tổ chức hoặc phối hợp tổ chức tối thiểu 3 hội nghị, diễn đàn, chương trình kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia ít nhất 3 hội chợ, triển lãm hoặc chương trình xúc tiến thương mại ở nước ngoài.

100% doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực có nhu cầu được tiếp cận, cập nhật thông tin về thị trường, chính sách thương mại, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định của thị trường quốc tế thông qua các kênh thông tin của cơ quan nhà nước và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

Tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm từ chế biến sâu. Ảnh: Vũ Thảo

Các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là tạo lập môi trường thuận lợi, minh bạch nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và mở rộng thị trường quốc tế; xây dựng nền tảng thông tin, nhận thức và năng lực vươn ra thị trường quốc tế, hình thành tư duy chủ động, dài hạn và chuyên nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh quốc tế.

Cùng với đó là khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng thị trường, hợp tác đầu tư và kinh doanh quốc tế; thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động thương mại số xuyên biên giới nhằm thúc đẩy tăng trưởng dựa trên công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Sở Công Thương được giao làm cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch; đồng thời, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, cập nhật thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu.

Các sở, ngành, địa phương và hiệp hội ngành hàng có trách nhiệm phối hợp triển khai theo chức năng; trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế.