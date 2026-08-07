Tập huấn về kỹ năng chẩn đoán lỗi cho tua bin gió và phân tích dữ liệu

(GLO)- Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực bảo trì theo điều kiện cho năng lượng gió (EcoWIND)” do Liên minh châu Âu tài trợ, ngày 7-8, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức khóa tập huấn chuyên đề “Chẩn đoán lỗi cho tua bin gió và phân tích dữ liệu”.

Tham gia chương trình có các chuyên gia đến từ Trường Đại học Agder (Na Uy) - đối tác của Dự án EcoWIND; nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia và kỹ sư đang công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng gió tại Việt Nam.

Quang cảnh khóa tập huấn. Ảnh: Hoàng Vũ

Trong 2 ngày, khóa tập huấn tập trung vào các chuyên đề về bảo trì theo điều kiện và chẩn đoán lỗi cho tua bin gió; giới thiệu các mô hình phân tích dữ liệu trong vận hành trang trại điện gió; đồng thời, thảo luận, xử lý các tình huống thực tế dựa trên những sự cố thường gặp trong quá trình vận hành.

Chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp giữa lý thuyết, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các giải pháp bảo trì thông minh trong lĩnh vực năng lượng gió.