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Vì sao sàn giao dịch carbon hơn 1 tháng vẫn "im ắng"?

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NHÃ UYÊN (theo VTV, VnExpress, Vietnam+)

(GLO)- Sau hơn 1 tháng kể từ khi chính thức vận hành, sàn giao dịch carbon trong nước vẫn chưa ghi nhận thêm giao dịch mới ngoài phiên đầu tiên. Theo các chuyên gia, đây là diễn biến phù hợp với giai đoạn thí điểm của 1 thị trường còn rất mới tại Việt Nam.

Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức khai trương và vận hành từ ngày 29-6-2026. Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, thị trường đã ghi nhận giao dịch thành công đầu tiên với giá trị hơn 161 triệu đồng, đánh dấu bước khởi đầu cho việc hình thành thị trường carbon tại Việt Nam.

Tuy nhiên, từ sau phiên giao dịch này đến nay, sàn chưa phát sinh thêm giao dịch mới. Theo các chuyên gia và cơ quan quản lý, nguyên nhân trước hết là do thị trường đang trong giai đoạn thí điểm.

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Các chuyên gia cho rằng, việc chưa phát sinh thêm giao dịch sau phiên đầu tiên phản ánh đúng đặc điểm của 1 thị trường mới hình thành. Ảnh minh họa: ChatGPT

Hiện mới có khoảng 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các lĩnh vực nhiệt điện, sản xuất sắt thép và xi măng được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính để tham gia thị trường. Số lượng thành viên còn hạn chế khiến nguồn cung và nhu cầu giao dịch chưa lớn.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp vẫn đang rà soát lượng phát thải thực tế, cân đối nhu cầu sử dụng hạn ngạch và xây dựng chiến lược giảm phát thải trước khi quyết định mua hoặc bán. Trong bối cảnh đây là loại tài sản mới, phần lớn doanh nghiệp lựa chọn theo dõi diễn biến thị trường thay vì giao dịch ngay.

Một yếu tố khác là cơ chế giao dịch carbon hiện được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Các bên phải tự đàm phán về giá, khối lượng và các điều kiện giao dịch trước khi hoàn tất, thay vì khớp lệnh liên tục như trên thị trường chứng khoán. Vì vậy, tần suất giao dịch được dự báo sẽ không nhiều trong giai đoạn đầu.

Theo lộ trình phát triển thị trường carbon của Chính phủ, giai đoạn 2026-2028 là thời gian vận hành thí điểm nhằm hoàn thiện cơ chế, đánh giá hiệu quả hoạt động, từng bước mở rộng đối tượng tham gia và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Sau khi tổng kết, thị trường carbon trong nước dự kiến sẽ vận hành chính thức từ năm 2029.

Các chuyên gia cho rằng, việc chưa phát sinh thêm giao dịch sau phiên đầu tiên không phải là dấu hiệu cho thấy thị trường hoạt động kém hiệu quả, mà phản ánh đúng đặc điểm của 1 thị trường mới hình thành.

Khi phạm vi doanh nghiệp tham gia được mở rộng, nguồn cung tín chỉ và hạn ngạch phát thải tăng lên, cùng với nhu cầu thực hiện các cam kết giảm phát thải, thị trường được kỳ vọng sẽ sôi động hơn trong thời gian tới.

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