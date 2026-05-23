Khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Trang Đức với tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng

Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế, lãnh đạo xã Ia Rsai và Phú Túc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 3 từ trái sang) và nhà đầu tư, lãnh đạo xã Ia Rsai thực hiện nghi thức động thổ, khởi công dự án. Ảnh: Phi Long

Dự án có tổng công suất thiết kế là 39,2 MW, tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng và được triển khai trên diện tích khoảng 55 ha. Thời gian hoàn thành đưa dự án vào hoạt động dự kiến trong quý II/2027, bổ sung vào lưới điện quốc gia gần 90 triệu kWh/năm.

Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực, đóng góp ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phi Long

Chủ đầu tư cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực, lựa chọn các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát uy tín để thực hiện dự án, bảo đảm hoàn thành và đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ đã đề ra.

Lễ động thổ, khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Trang Đức không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một công trình năng lượng sạch, mà còn thể hiện niềm tin, sự hợp tác và khát vọng phát triển bền vững giữa doanh nghiệp với chính quyền và Nhân dân.

Ông Nguyễn Đình Kiên - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng mặt trời Trang Đức cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện dự án nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. Ảnh: Phi Long

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh: Việc triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Trang Đức có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh theo Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20-8-2025 của Bộ Chính trị và tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu tham dự lễ động thổ, khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Trang Đức. Ảnh: Phi Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh nhằm hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định; tập trung nguồn lực triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ đã cam kết; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, quan tâm ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội; góp phần xây dựng môi trường đầu tư ổn định, bền vững và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với địa phương.

Địa điểm được lựa chọn để triển khai xây dựng Nhà máy điện mặt trời Trang Đức. Ảnh: Phi Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn trong suốt quá trình thi công.

Tỉnh Gia Lai cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm sớm đưa dự án đi vào hoạt động.