Khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Trang Đức với tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Sáng 23-5, tại buôn Ka Tô (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Năng lượng mặt trời Trang Đức tổ chức Lễ động thổ, khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Trang Đức.

Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế, lãnh đạo xã Ia Rsai và Phú Túc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 3 từ trái sang) và nhà đầu tư, lãnh đạo xã Ia Rsai thực hiện nghi thức động thổ, khởi công dự án. Ảnh: Phi Long

Dự án có tổng công suất thiết kế là 39,2 MW, tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng và được triển khai trên diện tích khoảng 55 ha. Thời gian hoàn thành đưa dự án vào hoạt động dự kiến trong quý II/2027, bổ sung vào lưới điện quốc gia gần 90 triệu kWh/năm.

Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực, đóng góp ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phi Long

Chủ đầu tư cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực, lựa chọn các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát uy tín để thực hiện dự án, bảo đảm hoàn thành và đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ đã đề ra.

Lễ động thổ, khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Trang Đức không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một công trình năng lượng sạch, mà còn thể hiện niềm tin, sự hợp tác và khát vọng phát triển bền vững giữa doanh nghiệp với chính quyền và Nhân dân.

Ông Nguyễn Đình Kiên - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng mặt trời Trang Đức cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện dự án nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. Ảnh: Phi Long

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh: Việc triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Trang Đức có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh theo Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20-8-2025 của Bộ Chính trị và tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu tham dự lễ động thổ, khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Trang Đức. Ảnh: Phi Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh nhằm hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định; tập trung nguồn lực triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ đã cam kết; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, quan tâm ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội; góp phần xây dựng môi trường đầu tư ổn định, bền vững và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với địa phương.

Địa điểm được lựa chọn để triển khai xây dựng Nhà máy điện mặt trời Trang Đức. Ảnh: Phi Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn trong suốt quá trình thi công.

Tỉnh Gia Lai cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10-10,5%/năm không đơn thuần là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị, là khát vọng phát triển trong không gian phát triển mới, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai.

Tập trung xử lý hàng xâm phạm nhãn hiệu

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra thị trường, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Nông nghiệp

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

Nông nghiệp

(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Kết quả này góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

Nông nghiệp

(GLO)- Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

Nông nghiệp

(GLO)- Những ngày đầu vụ lúa Hè Thu, nông dân Gia Lai khẩn trương làm đất, xuống giống theo khung thời vụ, chủ động nguồn nước để ứng phó nguy cơ nắng hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết được dự báo bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… khiến nhà nông chịu nhiều áp lực ngay từ đầu vụ.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Nông nghiệp

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

Hướng tới an ninh năng lượng chủ động, bền vững

Net Zero

(GLO)- Nhu cầu điện tăng nhanh và áp lực chuyển dịch xanh đặt ra yêu cầu cấp thiết về lưu trữ năng lượng, trong đó, thủy điện tích năng được kỳ vọng là “pin điện” quy mô lớn, giúp ổn định hệ thống và mở hướng phát triển bền vững cho tỉnh.

