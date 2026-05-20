Hỗ trợ pháp lý cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 20-5, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến tập huấn công tác hỗ trợ pháp lý cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu Sở Tư pháp có đại diện các sở, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh. Tại điểm cầu 135 xã, phường, mỗi địa phương có 50 hộ kinh doanh và doanh nghiệp tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở Tư pháp. Ảnh: Tiến Sỹ

Tại hội nghị, Sở Tư pháp đã phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Đại diện Sở Tài chính cùng Thuế tỉnh cũng phổ biến quy trình, thủ tục hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp; chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa; quyền lợi và nghĩa vụ của hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách hỗ trợ thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi và chia sẻ các giải pháp hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ thuế kịp thời, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh phát triển.