Lập phương án thu hồi, tận thu nguồn khí CO2

(GLO)- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai về việc thu hồi, tận thu khí CO2 phát hiện trong quá trình khoan nước tại địa phương.

Người dân tại xã Chư Prông trong quá trình khoan giếng lấy nước tưới cà phê, giếng khoan bất ngờ phun nước và khí rất mạnh, cao gần 15 m. Ảnh: M.P

Theo hướng dẫn, khí CO2 được xác định là khoáng sản thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Địa chất và Khoáng sản. Vì vậy, mọi hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, nguồn khí CO2 phát tán tự nhiên ra môi trường trong quá trình khoan nước.

Trên cơ sở đó, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Trường hợp bất khả kháng buộc phải thu hồi, cần xây dựng phương án quản lý, tận thu phù hợp nhằm tránh lãng phí tài nguyên, đồng thời bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.

Để có cơ sở đánh giá chính xác trữ lượng, hiện trạng và đặc điểm kỹ thuật của nguồn khí CO2, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai chủ động phối hợp với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổ chức khảo sát, quan trắc và tư vấn các giải pháp kỹ thuật liên quan.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Ảnh: M.P

Trước đó, như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã thông tin, gia đình ông Lê Danh Lăng (SN 1964, trú xã Chư Prông) thuê đơn vị khoan giếng để phục vụ tưới cho 1,8 ha cà phê. Khi khoan đến độ sâu khoảng 150 m, trong lòng giếng bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất với áp suất lớn, cao gần 15 m.

Ngay sau đó, UBND xã Chư Prông đã có văn bản yêu cầu người dân khu vực này dừng sử dụng máy khoan hơi để khai thác nước ngầm; đồng thời khuyến cáo không lại gần khu vực giếng khoan để bảo đảm an toàn.

Năm 2024, tại khu vực các xã Ia Kly và Ia Phìn (nay thuộc xã Chư Prông) cũng từng ghi nhận hiện tượng tương tự khi khoan giếng.

Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng và người dân đã triển khai các biện pháp xử lý như thả trụ bê tông, bịt kín miệng giếng và lắp van điều tiết nhằm ngăn dòng khí tiếp tục phun trào.

Đến nay, giếng khoan tại xã Ia Kly (cũ) đã được bịt kín, không còn xảy ra hiện tượng phun trào; còn giếng khoan tại xã Ia Phìn (cũ) đã giảm áp suất đáng kể.