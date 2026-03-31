“Thu pin cũ - Đổi quà xanh” tại Cảng Hàng không Pleiku

NGỌC DUY
(GLO)- Ngày 30 và 31-3, Cảng Hàng không Pleiku phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Pleiku tổ chức chương trình “Thu pin cũ - Đổi quà xanh” nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Chương trình “Thu pin cũ – đổi quà xanh” góp phần khuyến khích người dân thu gom, xử lý pin thải đúng cách. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ tại Nhà điều hành Cảng Hàng không Pleiku. Người dân và hành khách có thể mang các loại pin đã qua sử dụng như AAA, AA, C, D đến đổi lấy các sản phẩm thân thiện môi trường như: cây xanh mini, túi vải, sổ tay giấy tái chế, bút chì hạt giống (loại bút có đầu chứa hạt giống cây, có thể trồng sau khi sử dụng) và ống hút tre.

Ban tổ chức cho biết: Chương trình chỉ tiếp nhận pin đã qua sử dụng hoặc pin rỉ nhẹ, không tiếp nhận pin cháy nổ, pin bị chảy nước nặng hoặc các loại pin ngoài danh mục thu gom.

Người dân hào hứng đem pin cũ đến đổi các chậu cây xanh nhỏ xinh tại chương trình﻿. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình nhằm khuyến khích cộng đồng thu gom, xử lý rác thải đúng cách, góp phần giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường và lan tỏa thông điệp sống xanh. Việc thu gom pin cũ giúp ngăn chặn hóa chất độc hại ngấm vào đất, nguồn nước, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương "vươn ra biển lớn" bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến "lấp ổ gà"..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành chiến lược kiểm soát phát thải, kiểm kê khí nhà kính định kỳ, xây dựng lộ trình giảm phát thải rõ ràng, tập trung vào các ngành phát thải cao như: sắt, thép, gỗ, may mặc, góp phần tái cấu trúc mô hình tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.

(GLO)- Hợp tác xã (HTX) Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (thôn 1, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ðề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030".

(GLO)- Ngày 5-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước. Tham gia hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và gần 30 doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải mới đối với ô tô đang lưu hành, với mục tiêu kiểm soát ô nhiễm không khí và hướng đến phát triển giao thông bền vững. Trong đó, ưu tiên triển khai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

