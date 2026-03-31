“Thu pin cũ - Đổi quà xanh” tại Cảng Hàng không Pleiku

(GLO)- Ngày 30 và 31-3, Cảng Hàng không Pleiku phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Pleiku tổ chức chương trình “Thu pin cũ - Đổi quà xanh” nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Chương trình “Thu pin cũ – đổi quà xanh” góp phần khuyến khích người dân thu gom, xử lý pin thải đúng cách. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ tại Nhà điều hành Cảng Hàng không Pleiku. Người dân và hành khách có thể mang các loại pin đã qua sử dụng như AAA, AA, C, D đến đổi lấy các sản phẩm thân thiện môi trường như: cây xanh mini, túi vải, sổ tay giấy tái chế, bút chì hạt giống (loại bút có đầu chứa hạt giống cây, có thể trồng sau khi sử dụng) và ống hút tre.

Ban tổ chức cho biết: Chương trình chỉ tiếp nhận pin đã qua sử dụng hoặc pin rỉ nhẹ, không tiếp nhận pin cháy nổ, pin bị chảy nước nặng hoặc các loại pin ngoài danh mục thu gom.

Người dân hào hứng đem pin cũ đến đổi các chậu cây xanh nhỏ xinh tại chương trình﻿. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình nhằm khuyến khích cộng đồng thu gom, xử lý rác thải đúng cách, góp phần giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường và lan tỏa thông điệp sống xanh. Việc thu gom pin cũ giúp ngăn chặn hóa chất độc hại ngấm vào đất, nguồn nước, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.