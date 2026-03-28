Đoàn viên, thanh niên chung tay hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia

(GLO)- Thời gian qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã ra quân thực hiện nhiều hoạt động như: Dọn vệ sinh môi trường, số hóa dữ liệu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, quảng bá du lịch trên nền tảng số…

Các hoạt động này không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến xanh - sạch - đẹp mà còn lan tỏa hình ảnh Gia Lai tới du khách gần xa.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Đoàn xã Tuy Phước Bắc đã có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt nhằm quảng bá các điểm đến trên địa bàn như: Tháp Bánh Ít, chùa Bà, đình làng Biểu Chánh hay nghề làm bánh ít, bánh tráng truyền thống…

Để thực hiện các video clip, ĐVTN đã lên ý tưởng, tham quan, trải nghiệm thực tế tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa; đồng thời quay phim, thuyết minh và dựng sản phẩm hoàn chỉnh. Mỗi điểm đến được tái hiện sinh động qua góc nhìn trẻ trung, gần gũi.

Cùng với Đoàn xã thì nhiều ĐVTN cũng chia sẻ rộng rãi các video clip này trên nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem và tương tác, tạo hiệu ứng lan tỏa hình ảnh đẹp của quê hương đến với du khách. Song song với đó, ngày 17-3 vừa qua, Đoàn xã Tuy Phước Bắc đã ra mắt công trình thanh niên thực hiện số hóa về di tích cấp tỉnh chùa Bà.

Trước khi thực hiện công trình, Đoàn xã đã khảo sát nhu cầu tìm hiểu thông tin của du khách, lựa chọn nội dung phù hợp; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tổng hợp nguồn dữ liệu chính thống, biên tập dưới dạng infographic, video clip tích hợp trong mã QR.

Đoàn xã Tuy Phước Bắc đã ra mắt công trình thanh niên số hóa di tích chùa Bà, giúp du khách có thể tra cứu thông tin bằng mã QR. Ảnh: M.N

Qua đó, Đoàn xã Tuy Phước Bắc xây dựng website giới thiệu tổng quan về di tích chùa Bà với đầy đủ thông tin, hình ảnh, tư liệu; mã QR được tích hợp để du khách dễ dàng tra cứu bằng điện thoại thông minh. Bảng mã QR được lắp đặt trong khuôn viên chùa trở thành một “cẩm nang du lịch số” tiện lợi, trực quan.

Chị Phan Thị Yến - Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Bắc - cho biết: “Lợi thế của ĐVTN là sự nhanh nhạy, am hiểu công nghệ thông tin, nắm bắt được xu hướng. Vì vậy, chúng tôi phát huy tối đa thế mạnh này trong xây dựng video clip, tạo mã QR nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh”.

Đoàn viên, thanh niên phường Quy Nhơn Nam tham gia hoạt động “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển Quy Hòa. Ảnh: ĐVCC

Các hoạt động bảo vệ môi trường tiếp tục được triển khai sâu rộng trong ĐVTN. Hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh 22-3, 100% Đoàn xã, phường và tổ chức Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn đã đồng loạt ra quân với nhiều phần việc thiết thực như: Xóa điểm đen ô nhiễm, chỉnh trang đô thị, bóc gỡ quảng cáo và rao vặt trái phép, trồng và chăm sóc cây xanh. Các cấp bộ Đoàn cũng triển khai hoạt động trồng cây tại một số địa điểm thu hút đông du khách như: Khu di tích Tây Sơn thượng đạo (phường An Khê), Khu du lịch Biển Hồ (xã Biển Hồ)…

Tại phường Quy Nhơn Nam, các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh diễn ra sôi nổi, thu hút hơn 100 ĐVTN tham gia. Đoàn phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Đoàn Trường ĐH Quy Nhơn và Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức bóc gỡ quảng cáo sai quy định trên tuyến đường Nguyễn Thị Định; dọn vệ sinh các tuyến đường nơi tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, quán ăn. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng triển khai hoạt động “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển Quy Hòa; trồng 500 cây lim, thông, sưa tại khu phố 22 (phường Quy Nhơn Nam) góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Chị Bùi Thị Thanh Loan - Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn Nam - cho hay: Việc chung tay dọn vệ sinh môi trường không chỉ góp phần tạo ấn tượng tốt với du khách mà còn thể hiện trách nhiệm, ý thức của tuổi trẻ trong việc xây dựng hình ảnh địa phương. Mỗi ĐVTN cũng được định hướng trở thành một tuyên truyền viên tích cực cho du lịch địa phương.

Công tác tham gia truyền thông về sự kiện lớn cũng được Tỉnh đoàn chú trọng. Bộ nhận diện thương hiệu Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 được tổ chức Đoàn, Hội đồng loạt đăng tải trên fanpage, website. ĐVTN tích cực chia sẻ thông tin về các sự kiện trong chuỗi hoạt động du lịch tại tỉnh, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh - nhấn mạnh: “Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã định hướng, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn linh hoạt triển khai hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, nhất là các đơn vị, địa phương có tiềm năng, thế mạnh để quảng bá du lịch.

Mỗi tổ chức Đoàn, ĐVTN cần thể hiện vai trò là một “đại sứ” du lịch, chủ động lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan đẹp của quê hương mình bằng những cách làm mới mẻ, phù hợp với xu hướng. Tỉnh đoàn cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích ĐVTN có ý tưởng khởi nghiệp gắn với góp phần phát triển du lịch địa phương”.