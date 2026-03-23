Gia Lai: Tuổi trẻ ra quân “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ I năm 2026

(GLO)- Ngày 22-3, Đoàn xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Đồn Biên phòng Mỹ An đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ I năm 2026. Có gần 100 đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động này.

Theo đó, thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, đoàn viên thanh niên đã dọn vệ sinh, thu gom hơn 1 tấn rác thải các loại từ ngoài biển trôi dạt vào bờ thuộc thôn Xuân Bình có chiều dài hơn 2 km, sau đó dùng xe chuyên dụng đưa đi xử lý đúng quy định. Đoàn viên thanh niên cũng đã cắt tỉa, bón phân, chăm sóc cây xanh dọc các tuyến đường thanh niên tự quản, phát quang bụi rậm, tạo cảnh quan xanh- sạch-đẹp. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên cũng đã tổ chức tuyên truyền lưu động và cắm bảng tuyên truyền về phòng, chống rác thải trên các tuyến đường tự quản và nơi công cộng.

Tuổi trẻ Phù Mỹ Đông đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ I năm 2026. Ảnh: V.T

Cùng ngày, tuổi trẻ xã Ayun (tỉnh Gia Lai) cũng tổ chức ra quân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường với tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm vì cộng đồng. Chương trình có sự tham gia của 45 đoàn viên, thanh niên cùng sự đồng hành của người dân trên địa bàn xã. Các bạn đoàn viên đã triển khai thực hiện công trình “Đường cờ thanh niên” với 40 trụ cờ được cắm trên đoạn đường làng Hiêr và làng Đê Kjiêng.

Triển khai công trình “Đường cờ thanh niên” trên đoạn đường làng Hiêr, xã Ayun. Ảnh: K.P

Bên cạnh đó, hoạt động còn gắn với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa và xây dựng nếp sống văn minh.

Cũng trong sáng hôm nay, Ban Chấp hành Đoàn xã Đak Đoa đã tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh đợt I-2026 với hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường. Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên đã dọn vệ sinh tại giọt nước thôn Ktu; lau dọn các bia mộ và quét dọn xung quanh khu vực Nghĩa trang liệt sỹ xã; xóa các điểm đen về rác thải và các tuyến đường trọng điểm.

Đoàn viên, thanh niên lau dọn các bia mộ và quét dọn xung quanh khu vực Nghĩa trang liệt sỹ. Ảnh: K.P

Hoạt động không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường địa phương mà còn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc chung tay vì cộng đồng. Đây là việc làm thiết thực nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh-sạch-đẹp trong thế hệ trẻ.