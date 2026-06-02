Nhiều lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em ở Gia Lai

(GLO)- Nhằm trang bị cho thiếu nhi kỹ năng bơi an toàn và rèn luyện sức khỏe dịp hè, một số tổ chức Đoàn, trung tâm dạy bơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mở nhiều lớp dạy bơi miễn phí. Qua đó, lan tỏa sự quan tâm, trách nhiệm của cộng đồng trong hành trình chăm lo các em.

Từ Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh

Những ngày này, hồ bơi của Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh (phường Quy Nhơn Nam) trở nên rộn ràng hơn với tiếng cười nói của 30 em nhỏ đến từ các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam tham gia lớp học bơi miễn phí.

Lớp học được tổ chức từ ngày 24-5 đến 18-6, diễn ra từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần. Không chỉ dạy kỹ thuật bơi cơ bản, các HLV còn trang bị cho thiếu nhi kỹ năng phòng - chống đuối nước, cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm và kỹ năng hỗ trợ người khác khi gặp sự cố dưới nước.

Trong mỗi buổi học, ngoài các huấn luyện viên (HLV), chuyên viên của Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh cũng được phân công túc trực để hỗ trợ quản lý, đảm bảo an toàn cho thiếu nhi.

Thầy Lê Công Kiên - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lê Lợi (phường Quy Nhơn), HLV trực tiếp đứng lớp - cho biết: “Mỗi em có khả năng tiếp thu khác nhau nên giáo viên phải kiên trì hướng dẫn từng chút một.

Có em chỉ vài buổi đã bơi được, nhưng cũng có em rất nhát nước, cần nhiều thời gian để làm quen. Điều quan trọng nhất là giúp các em có kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ mình khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước”.

Các HLV tham gia lớp dạy bơi miễn phí tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh hướng dẫn thiếu nhi kỹ năng bơi cơ bản. Ảnh: M.N

Ban đầu còn rụt rè, sợ nước, nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của các HLV, các em dần mạnh dạn xuống hồ để tập nổi, học cách thở dưới nước và làm quen với những động tác bơi cơ bản.

Em Lâm Ngọc Linh (lớp 5A, Trường Tiểu học Quang Trung, phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Lúc mới học em rất sợ nước. Nhưng các thầy hướng dẫn rất kỹ nên giờ em tự tin hơn nhiều”.

Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự yên tâm khi con được tham gia lớp học bơi miễn phí trong dịp hè. Ngồi chờ 2 con hoàn thành buổi học, chị Nguyễn Thị Thanh Hương cho hay: “Gần đây xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm nên gia đình rất lo. Mùa hè các con được nghỉ học, lại hiếu động nên việc biết bơi rất cần thiết…”.

Theo anh Trần Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, trong dịp hè năm nay, Trung tâm dự kiến tổ chức 7 lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi ở khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh.

“Đối tượng ưu tiên là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và con em của các lao động trẻ. Đây cũng là cách để tổ chức Đoàn góp phần tạo nên một mùa hè an toàn, bổ ích cho thiếu nhi” - anh Quỳnh cho biết.

Đến sự chung tay ở các địa phương

Từ ngày 1 đến 24-4, Trung tâm dạy bơi Yết Kiêu Gia Lai (xã Ia Hrung) cũng tổ chức lớp dạy bơi miễn phí dành cho 60 học sinh từ lớp 3 - 5 của Trường Tiểu học Ngô Mây (xã Ia Hrung).

Cô Ngô Thị Phương Yến - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “100% học sinh của trường là người dân tộc thiểu số. Địa phương có nhiều ao, hồ nhỏ, thời tiết nắng nóng kéo dài, còn phụ huynh thường bận làm nương rẫy nên nguy cơ đuối nước ở trẻ em luôn hiện hữu. Vì vậy, khi có lớp dạy bơi miễn phí, nhà trường đã tích cực tuyên truyền, vận động học sinh tham gia”.

Theo thầy Hoàng Kim Doanh - giáo viên Trung tâm dạy bơi Yết Kiêu Gia Lai, trong suốt khóa học, các em được hướng dẫn bài bản từ kỹ năng làm quen với nước, tập thở, tập nổi đến kỹ thuật đạp chân, phối hợp động tác bơi.

“Sau khóa học, nhiều em đã có thể bơi từ 15-25 m, biết đứng nước, thả nổi và xử lý những tình huống nguy hiểm” - thầy Doanh cho biết.

Lớp học bơi miễn phí tại Trung tâm dạy bơi Yết Kiêu Gia Lai (xã Ia Hrung). Ảnh: C.H

Ngày 30-4, tại Hồ bơi Hồng Anh (xã Chư Sê), Đoàn xã Chư Sê phối hợp cùng CLB “Quỹ thể thao chạy bộ truyền lửa”, Hồ bơi Hồng Anh tổ chức chương trình trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho 50 thanh thiếu nhi trên địa bàn xã.

Chương trình trang bị kỹ năng phòng - chống đuối nước cho thanh thiếu nhi xã Chư Sê được xây dựng theo hướng trực quan, gắn với những ví dụ thực tế. Ảnh: C.H

Anh Hồ Ngọc Sơn - HLV bơi lội, chạy bộ, Chủ nhiệm CLB “Quỹ thể thao chạy bộ truyền lửa” - cho hay: “Tôi sinh ra và lớn lên tại Chư Sê nên hiểu rõ những nguy cơ tiềm ẩn từ môi trường ao, hồ, sông suối tại địa phương.

Tôi cũng đã có cơ hội tham gia nhiều workshop, chương trình đào tạo kỹ năng bơi lội. Thông qua sự phối hợp với Đoàn xã, tôi có điều kiện tham gia hướng dẫn, chia sẻ lại cho các em kỹ năng cần thiết”.

Nhiều tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đã lên kế hoạch mở các lớp dạy bơi miễn phí trong thời gian tới. Trong đó, Đoàn phường Hoài Nhơn Nam sẽ mở 3 lớp dạy bơi, gồm 2 lớp có thu phí và 1 lớp miễn phí dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Các lớp học bơi sẽ được khai giảng vào ngày 1-6 tại hồ bơi Vườn Dừa (khu phố Hòa Trung 1, phường Hoài Nhơn Nam).

Chị Huỳnh Thùy Linh - Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Nam - cho biết: “Đây là lần đầu tiên Đoàn phường tổ chức dạy bơi dành cho thiếu nhi trên địa bàn.

Từ giữa tháng 5-2026, kế hoạch mở lớp đã được Đoàn phường thông tin đến các Liên đội và đăng tải trên fanpage “Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam” để phụ huynh, học sinh nắm bắt và đăng ký tham gia. Đoàn phường cũng tích cực huy động nguồn xã hội hóa để có điều kiện tổ chức tổ chức tốt lớp học thiết thực dịp hè”.