Cuộc thi "Em kể chuyện làng em": Bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước

(GLO)- "Em kể chuyện làng em" là tên cuộc thi do Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai tổ chức nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong lứa tuổi thiếu nhi.

Nhóm học sinh Trường THCS Phan Bội Châu (xã Ia Nan) giới thiệu về Đồn Biên phòng Ia Nan trong video clip dự thi “Em kể chuyện làng em”. Ảnh: M.N

Đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh khối tiểu học và THCS, với hình thức dự thi linh hoạt theo cá nhân hoặc nhóm (không quá 3 thành viên). Từ ngày 2 đến 30-4, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 140 video clip với nội dung phong phú, cách thể hiện sáng tạo, sinh động của các đơn vị gửi dự thi.

Các sản phẩm được chấm điểm dựa trên 3 tiêu chí chính gồm: nội dung, kỹ năng và sự sáng tạo; đồng thời được đăng tải trên fanpage Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh để bình chọn thông qua lượt thích, chia sẻ.

Qua từng video clip, các em kể lại câu chuyện về lịch sử hình thành, nét đẹp văn hóa, đời sống sinh hoạt của người dân; giới thiệu những di tích lịch sử, “địa chỉ đỏ”, làng nghề truyền thống hay những hiện vật gắn bó với đời sống cộng đồng.

Nổi bật trong số các sản phẩm dự thi là video clip của nhóm học sinh Đinh Thị Thùy Dương (lớp 9B), Trần Nguyễn Minh Nguyệt (lớp 8C) và Đặng Văn Tây (lớp 9D, Liên đội Trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Nan). Với sự đầu tư công phu, sử dụng flycam, cách kể chuyện mạch lạc, video clip đưa người xem khám phá vùng biên giới Ia Nan qua những hình ảnh sinh động: nương rẫy cà phê, hồ tiêu xanh mướt; thác đẹp ở địa phương; nhịp sống của bà con dân tộc thiểu số bên mái nhà sàn; âm thanh cồng chiêng, nghề đan lát, dệt thổ cẩm. Nhóm tác giả còn giúp khán giả biết thêm về nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan.

Theo cô Ngô Thị Huyền Trang - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Phan Bội Châu, video clip được các em chủ động trong toàn bộ quá trình thực hiện, từ xây dựng ý tưởng, viết kịch bản đến dẫn dắt câu chuyện, giáo viên chỉ đóng vai trò định hướng, hỗ trợ.

Em Đinh Thị Thùy Dương chia sẻ: “Em rất tự hào về cảnh đẹp và bản sắc văn hóa nơi mình sống. Điều này tạo động lực để chúng em học tập tốt hơn, góp sức xây dựng quê hương trong tương lai”.

Tại xã Đề Gi, Hội đồng Đội xã phối hợp cùng Đoàn xã đã chủ động triển khai cuộc thi “Em kể chuyện làng em” cấp xã, thu hút sự tham gia của 8/8 liên đội với 20 video clip có chất lượng tốt. Mỗi video clip là một câu chuyện riêng, mang thông điệp rõ ràng về tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng.

Khi đăng tải trên trang Facebook của Đoàn xã Đề Gi, các video clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm rộng rãi, đạt hàng nghìn lượt chia sẻ, tương tác, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương một cách hiệu quả.

Ở Trường THCS Cát Khánh (xã Đề Gi), 20 chi đội khối 6, 7, 8 đều hào hứng tham gia sáng tác video clip “Em kể chuyện làng em”. Sau quá trình tuyển chọn, 6 video clip tiêu biểu đã được trường gửi tham gia cấp xã.

Trong đó, video clip của Chi đội lớp 7A4 với chủ đề “Đề Gi vươn mình trong kỷ nguyên mới” gây ấn tượng khi giới thiệu về những cánh đồng muối trắng, cánh đồng lúa, các làng nghề làm bún, nước mắm, Cảng cá Đề Gi…

Cuộc thi “Em kể chuyện làng em” giúp học sinh hiểu hơn về bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Ảnh: M.N

Em Nguyễn Thị Thu Hân (lớp 7A4), người trực tiếp kể chuyện trong video clip, chia sẻ: “Không đặt nặng giải thưởng, chúng em mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của quê hương đến với nhiều người”.

Qua vòng bình chọn và chấm điểm, Ban tổ chức cuộc thi ở xã Đề Gi đã lựa chọn 3 video clip xuất sắc nhất tham gia vòng thi cấp tỉnh. Anh Châu Minh Hoàng - Phó Bí thư Đoàn xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội xã Đề Gi - nhấn mạnh: “Việc tổ chức cuộc thi ở cấp cơ sở không chỉ lựa chọn sản phẩm dự thi cấp tỉnh mà còn hướng tới mục tiêu giúp học sinh hiểu rõ hơn và thêm yêu quê hương mình”.