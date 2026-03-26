Thời gian gần đây, nhiều tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai các hoạt động chăm lo các “địa chỉ đỏ” với nhiều hình thức đa dạng.

Giữa tháng 3 vừa qua, Đoàn phường Quy Nhơn Tây đã thực hiện công trình thanh niên “Ngọn đèn tri ân”, lắp đặt 2 trụ đèn năng lượng mặt trời (tổng kinh phí 8 triệu đồng, do Công ty TNHH Công nghệ Hưng Lợi tài trợ) tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường.

Công trình Thanh niên “Ngọn đèn tri ân” do Đoàn phường Quy Nhơn Tây thực hiện. Ảnh: ĐVCC

Tương tự, trước đó, Đoàn xã Tuy Phước phối hợp với Công an xã Tuy Phước triển khai công trình “Tuổi trẻ và Công an xã Tuy Phước tri ân anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Diêu Trì; sơn sửa biểu tượng và nhà bia tưởng niệm, tu sửa cột cờ và tường rào, ốp đá granite tại các vị trí hư hỏng, nâng cấp hệ thống chiếu sáng với 6 đèn năng lượng mặt trời.

Tổng kinh phí công trình là 92 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH Javin Furniture tài trợ 60 triệu đồng, Công ty TNHH Cơ khí - Xây dựng Tân Huỳnh Gia tài trợ 32 triệu đồng.

Công trình thanh niên tại Nghĩa trang Liệt sĩ Diêu Trì thể hiện sự tri ân và biết ơn của thế hệ trẻ đối với những người đã ngã xuống vì nền độc lập của quê hương, đất nước. Ảnh: D.L

Bên cạnh chăm lo các công trình, nhiều tổ chức Đoàn còn đẩy mạnh số hóa các địa chỉ đỏ nhằm góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng.

Tiêu biểu, Tỉnh đoàn cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh đã triển khai công trình thanh niên “Số hóa các chi bộ Đảng đầu tiên và các địa chỉ đỏ”; gồm: Chi bộ Cửu Lợi (phường Hoài Nhơn); Chi bộ Trà Quang, Chi bộ Hà Ra - Phú Hữu (xã Phù Mỹ); Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn); Chi bộ Đề-pô Diêu Trì (xã Tuy Phước); Chi bộ Đảng An Khê (xã Cửu An); Chi bộ Đảng Cheo Reo (xã Phú Túc); Chi bộ Nhà lao Pleiku (phường Diên Hồng); Đảng bộ Khu 9 (xã Gào); Nhà tưởng niệm Anh hùng Núp - phục dựng Làng kháng chiến Stơr (xã Tơ Tung) và Bia di tích lịch sử Cơ quan Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962-1975 (xã Krong).

Ra mắt công trình thanh niên “Số hóa các chi bộ Đảng đầu tiên và các địa chỉ đỏ”. Ảnh: D.L

Theo đó, chỉ cần truy cập vào link: https://diachidogialai.vr360.com.vn, một kho dữ liệu số được thể hiện bằng nhiều hình thức hiện đại như bản đồ số, mã QR, hình ảnh 360 độ, video tư liệu và thuyết minh đa phương tiện sẽ xuất hiện, giúp người xem tiếp cận thông tin lịch sử một cách trực quan, sinh động.

Hưởng ứng chủ trương này, các tổ chức Đoàn trực thuộc cũng triển khai nhiều công trình số hóa cụ thể. Trong đó có công trình số hóa Chi bộ Nhà máy đèn Quy Nhơn do Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện.

Anh Lưu Hữu Lâm - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai - cho biết: “Thông qua mã QR và các tư liệu số, đoàn viên có thể dễ dàng tìm hiểu lịch sử hình thành Chi bộ cũng như những câu chuyện gắn với địa điểm này. Đây không chỉ là cách lưu giữ tư liệu lịch sử mà còn giúp thanh niên trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn”.

Đoàn viên thanh niên quét mã QR, tìm hiểu thông tin về Chi bộ Nhà máy đèn Quy Nhơn. Ảnh: D.L

Cùng với việc được quan tâm trùng tu, tôn tạo và đẩy mạnh số hóa, các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh ngày càng phát huy vai trò là không gian giáo dục truyền thống, đồng thời trở thành điểm đến quen thuộc để tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội.

Ở cấp tỉnh, các “địa chỉ đỏ” được chọn là nơi diễn ra các chương trình lớn của tổ chức Đoàn. Có thể kể đến Lễ ra quân Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại Khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo (phường An Khê); Ngày "Thanh niên cùng hành động" tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn)...

Tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn), 96 Đảng viên trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026 đã được Tỉnh đoàn tuyên dương. Ảnh: D.L

Từ định hướng chung đó, trong Tháng Thanh niên năm 2026, nhiều đơn vị đã tổ chức các hành trình “về nguồn” phù hợp điều kiện thực tế; như: Chi đoàn Trung tâm Võ thuật Cổ truyền Bình Định (thuộc Đoàn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã dâng hương, dâng hoa ở Khu tưởng niệm chiến sĩ hy sinh tại trận đánh Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và Di tích lịch sử Núi Chéo (xã Vạn Đức); Đoàn UBND tỉnh tham quan Di tích Chiến thắng Đak Pơ; Đoàn phường Quy Nhơn cùng các đơn vị bạn tổ chức cho đoàn viên thăm Nhà lao Pleiku…

Đoàn phường Quy Nhơn cùng các đơn vị bạn tổ chức cho đoàn viên thăm Nhà lao Pleiku. Ảnh: ĐVCC

Chị Thảo (thứ 2 từ trái sang) lần đầu đến thăm, tìm hiểu về Di tích Chiến thắng Đak Pơ. Ảnh: D.L

Lần đầu đến thăm Di tích Chiến thắng Đak Pơ, chị Nguyễn Thị Lệ Thảo - Bí thư Chi đoàn Sở Công Thương - cho biết: “Khi trực tiếp đến di tích và nghe lại câu chuyện về trận đánh năm xưa, tôi cảm nhận rõ hơn sự hy sinh của thế hệ đi trước. Điều đó khiến mình càng trân trọng cuộc sống hôm nay và thấy rõ trách nhiệm của người trẻ trong việc tiếp nối truyền thống”.

Không chỉ là hoạt động thường xuyên, việc viếng thăm “địa chỉ đỏ” còn được xem như dấu mốc ý nghĩa trong quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Đoàn. Hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn, ngày 22-3, Chi đoàn Công ty HAKUEN (phường Quy Nhơn) - vừa được thành lập vào giữa tháng 3 - đã tham gia dâng hoa tại Di tích lịch sử Cảng Quy Nhơn - địa điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc (1954 - 1955).

Chi đoàn Công ty HAKUEN cùng các đơn vị thăm, dâng hoa tại Di tích lịch sử Cảng Quy Nhơn - địa điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc. Ảnh: D.L

Anh Nguyễn Quốc Thắng - Bí thư Chi đoàn Công ty - cho biết: “Đây là hoạt động đầu tiên của Chi đoàn sau khi thành lập, không chỉ mang ý nghĩa tri ân, tưởng nhớ mà còn là “cầu nối” giúp đoàn viên thanh niên đến gần hơn với lịch sử, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, lao động và cống hiến”.