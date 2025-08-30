Khi thanh niên làm "dân vận khéo"

(GLO)-Ngày 27-8, tại Hội nghị biểu dương phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, một số đơn vị đoàn thanh niên cơ sở ghi dấu với những sáng kiến thiết thực, hướng đến cộng đồng.

Điểm chung của các đơn vị là sự nhiệt huyết, có những sáng kiến thiết thực, hiệu quả, hướng đến việc hỗ trợ hết mình cho người dân. Tuy nhiên, mỗi đơn vị lại có cách làm riêng, phù hợp với đặc thù ngành nghề, địa bàn, qua đó góp phần lan tỏa ý nghĩa phong trào “Dân vận khéo”.

Thắp sáng đường quê

Khởi xướng từ năm 2019, mô hình “Thắp sáng đường quê” do Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai triển khai đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận khéo. Tính đến nay, có hơn 500 bóng đèn đã được lắp đặt trên các tuyến đường liên thôn, khu dân cư với tổng số tiền trên 700 triệu đồng. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Đoàn triển khai được 7 công trình mới, với tổng số tiền khoảng 150 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai lắp đặt công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xã Hội Sơn. Ảnh: D.L

Giai đoạn đầu, mô hình dùng bóng đèn dùng điện để thắp sáng. Đến nay, toàn bộ công trình đã chuyển sang dùng đèn năng lượng mặt trời, vừa thân thiện môi trường, vừa giúp địa phương chủ động duy trì mà không phát sinh chi phí điện hằng tháng. Trước khi lắp đặt, đoàn viên phối hợp cùng chính quyền và người dân khảo sát thực tế, ưu tiên khu vực khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, các điểm trường và đồn biên phòng xa trung tâm.

Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xã Tuy Phước Tây. Ảnh: D.L

Nhờ đó, diện mạo nhiều tuyến đường thay đổi rõ rệt: Việc đi lại ban đêm thuận tiện, an toàn hơn; tình trạng tụ tập gây rối, trộm cắp giảm; chợ dân sinh nhộn nhịp về đêm... Rộng hơn, mô hình góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, nhất là tiêu chí về giao thông, môi trường và an ninh trật tự.

Song song đó, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai còn tổ chức thêm các buổi tuyên truyền an toàn điện, hướng dẫn tiết kiệm điện và hỗ trợ sửa chữa, thay thế thiết bị điện không an toàn cho người dân...

Tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho học sinh trên địa bàn xã Tuy Phước Tây. Ảnh: D.L

Anh Lưu Hữu Lâm-Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai, chia sẻ: “Ý nghĩa của mô hình này không chỉ nằm ở những bóng đèn thắp sáng đường quê, mà ở chỗ qua mỗi công trình, thanh niên ngành điện thêm gần gũi với người dân. Khi thấy hiệu quả rõ ràng, người dân tin tưởng và cùng chung tay gìn giữ. Đó là cách “dân vận khéo” của đơn vị chúng tôi”.

Sát dân, đúng nhu cầu

Từ năm 2022, Đoàn Thanh niên xã Canh Vinh triển khai mô hình “Tiên phong chuyển đổi số” với mục tiêu đưa chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến đến từng hộ dân, nhất là người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số.

Mô hình hiện có 1 đội bình dân học vụ số, 1 tổ công nghệ số thanh niên và 1 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến. Lực lượng này trực hằng ngày tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Canh Vinh, Điểm Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại thôn Hiển Đông và Điểm Hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính ở làng Canh Tiến để hướng dẫn người dân tạo tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến.

Đoàn Thanh niên xã Canh Vinh ra quân hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: D.L

Để hoạt động nền nếp và hiệu quả, Đoàn Thanh niên xã xây dựng lịch trực cụ thể theo ngày, tuần, tháng, kèm bảng biểu thống kê kết quả. Mỗi ngày có từ 1-3 tình nguyện viên tham gia trực, vừa hỗ trợ tại quầy, vừa chủ động tìm hiểu nhu cầu để hướng dẫn đúng trọng tâm.

Sau thời gian trực tập trung, đoàn viên còn xuống tận cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ các hộ dân còn vướng mắc. Mỗi đoàn viên phụ trách khoảng 10-20 hộ, bảo đảm đúng phương châm “sát dân, đúng nhu cầu”. Cách làm này vừa tăng sự hài lòng của người dân, vừa giúp chính quyền nắm rõ khó khăn để kịp thời tháo gỡ.

Đoàn Thanh niên xã Canh Vinh hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: D.L

Nhờ cách làm kiên trì và bám sát thực tiễn, mô hình đã đạt nhiều kết quả: Hỗ trợ kích hoạt 4.597 tài khoản VNeID, thực hiện 1.537 lượt đăng ký hồ sơ trực tuyến, 2.141 chữ ký số cá nhân.

Song song đó, Đoàn xã tổ chức các lớp tập huấn cho hơn 200 đoàn viên, thanh niên và thành viên tổ công nghệ số về dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt VNeID, thanh toán điện tử, thương mại điện tử cùng các dịch vụ thiết yếu khác.

Đoàn Thanh niên xã Canh Vinh phối hợp cùng Công an xã Canh Vinh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tập huấn hướng dẫn cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID, hướng dẫn nộp hồ sơ các dịch vụ công trực tuyến cho đoàn viên thanh niên, học sinh trung học phổ thông trên địa bàn xã. Ảnh: D.L

“Thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Canh Vinh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số, mở rộng hợp tác liên ngành và nhân rộng những mô hình “dân vận khéo” gắn với số hóa như “một đoàn viên - một hộ gia đình được hỗ trợ số hóa”, “tuyến đường, chợ không tiền mặt” hay “tủ sách số cộng đồng”, chị Hồ Thị Như Sương-Bí thư Đoàn Thanh niên xã Canh Vinh thông tin thêm.

Xung kích vì quê hương

Tại xã Tuy Phước, mô hình “Đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự - phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” đã phát huy hiệu quả rõ nét sau hơn 3 năm hoạt động.

Đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự - phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm những thanh niên trẻ tuổi muốn góp sức làm điều có ích cho quê hương. Ảnh: ĐVCC

Dưới sự chỉ đạo của Công an xã, Đội gồm 19 thành viên luôn tích cực tuyên truyền pháp luật; tuần tra, giữ gìn an ninh, bảo đảm giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ các sự kiện tại địa phương. Khi có thiên tai, dịch bệnh hay sự cố khẩn cấp, lực lượng luôn cơ động theo sự phân công của chính quyền.

Với tinh thần xung kích, Đội đã phối hợp Công an xã xử lý nhiều vụ việc phức tạp: Triệt xóa các tụ điểm đánh bạc, đá gà, 5 vụ sử dụng trái phép chất ma túy; tham gia chữa cháy 7 vụ; bảo vệ hiện trường và phân luồng 80 vụ tai nạn giao thông, đưa nạn nhân cấp cứu. Đặc biệt, trong vụ cướp tiệm vàng Mỹ Ngọc (xã Tuy Phước) xảy ra đầu năm 2025, Đội đã kịp thời phối hợp cùng Công an xã truy bắt đối tượng liều lĩnh chỉ sau 2 giờ.

Đội hỗ trợ lực lượng chức năng vận chuyển phương tiện liên quan trong 1 vụ tai nạn giao thông (xảy ra trên tuyến Quốc lộ 19, tại ngã tư Cầu Bà Di, đoạn qua địa bàn xã Tuy Phước) về trụ sở cơ quan công an. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, Đội còn quan tâm đến một số thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật; phối hợp với nhà trường giáo dục học sinh cá biệt, hòa giải mâu thuẫn; tích cực hỗ trợ công dân làm căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2; quan tâm đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

Thành viên trong Đội tham gia sửa nhà cho hộ dân hoàn cảnh khó khăn ở xã Tuy Phước.

﻿Ảnh: ĐVCC

Anh Nguyễn Trung Tín - Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước Bắc, người thành lập và cũng là Đội trưởng Đội Thanh niên xung kích, bày tỏ: “Tham gia giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ người dân trong các thủ tục hành chính hay thăm, tặng quà, giúp các hộ dân hoàn cảnh khó khăn... đều là những hoạt động gắn liền với công tác dân vận. Với Đội, mỗi việc làm có ích cho người dân không chỉ phát huy sức trẻ mà còn bồi đắp trách nhiệm, gắn kết với cộng đồng”.