Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2025

NGÔ SƯƠNG
(GLO)- Chiều 26-12, tại phường Quy Nhơn, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên; đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các mặt công tác.

3.png
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được triển khai thường xuyên, có nhiều đổi mới. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên thông qua hội nghị, tập huấn và các nền tảng số.

Trong năm, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh đã trao tặng công trình thanh niên "Nước sạch cho em" trị giá 25 triệu đồng; tặng 205 suất quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 320 triệu đồng; tặng 4 xe đạp, 110 suất quà và 1 sân chơi thiếu nhi với tổng trị giá 45 triệu đồng tại chương trình "Nâng bước em đến trường năm 2025".

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng; thực hiện có hiệu quả chương trình "Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", "Đông ấm vùng cao"...

doan-cac-co-quan-dang-tinh-tang-giay-khen-cho-cac-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-doan-va-phong-trao-thanh-nien-nam-2025.jpg
Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025. Ảnh: Hoàng Vũ

Năm 2026, với chủ đề “Tuổi trẻ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai xung kích, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động”, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh đặt ra 7 chỉ tiêu trọng tâm: hằng năm, mỗi cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất 1 hoạt động về chuyển đổi số; mỗi cơ sở Đoàn tổ chức, phối hợp tổ chức ít nhất 2 hoạt động tình nguyện, 1 chương trình về nguồn, về "địa chỉ đỏ"…

Dịp này, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh đã khen thưởng 1 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025.

