Đoàn xã Tuy Phước ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ tri ân Anh hùng liệt sĩ”

(GLO)- Sáng 17-1, Đoàn xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ - Công an xã Tuy Phước tri ân Anh hùng liệt sĩ” và tổ chức chương trình “Thiếu nhi Tuy Phước sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo và thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh”.

Đoàn xã Tuy Phước phối hợp với Công an xã ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ tri ân Anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ Diêu Trì. Ảnh: M.N

Tham gia chương trình có 60 đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ Công an xã với các phần việc như: dọn vệ sinh, phát quang cây bụi, cắt cỏ; lau chùi bia mộ và khu tượng đài; sơn sửa các hạng mục xuống cấp như bồn hoa, tường rào, cổng nghĩa trang; trồng cây xanh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Thời gian thực hiện công trình từ ngày 16-1 đến 1-2 với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng.

Đoàn viên, thanh niên xã Tuy Phước tham gia hoạt động tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Diêu Trì. Ảnh: M.N

Tại chương trình “Thiếu nhi Tuy Phước sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo và thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh”, Đoàn xã - Hội đồng Đội xã Tuy Phước phối hợp với Trường FPT Polytechnic thông tin đến 100 đội viên của Liên đội Trường THCS Tuy Phước những kiến thức cơ bản về lợi ích của trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị điện tử trong học tập, sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh đó, các em còn được trang bị kỹ năng nhận diện những nguy cơ, tác hại khi sử dụng Internet và thiết bị điện tử không an toàn, không lành mạnh; cách bảo vệ thông tin cá nhân khi tham gia môi trường mạng và sử dụng các ứng dụng AI.

Thông qua các trò chơi, câu hỏi tình huống và phần giao lưu, các đội viên được củng cố kiến thức, hình thành thói quen sử dụng thiết bị điện tử và công nghệ số một cách an toàn, hiệu quả.

Quang cảnh chương trình “Thiếu nhi Tuy Phước sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo và thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh”. Ảnh: M.N

Dịp này, Đoàn xã - Hội đồng Đội xã Tuy Phước triển khai mô hình “Hộp thư điều em muốn nói”. Theo đó, học sinh sẽ quét mã QR do Hội đồng Đội xã và các liên đội cung cấp để bày tỏ tâm tư, cảm xúc, mong muốn; chia sẻ những khó khăn trong học tập, mối quan hệ bạn bè, gia đình; phản ánh các hành vi bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, đồng thời đề xuất ý tưởng, sáng kiến cho hoạt động Đoàn - Đội và nhà trường.

Mã QR được đặt tại bảng tin, hành lang lớp học, thư viện, phòng sinh hoạt Đội ở các trường học; mọi thông tin của thiếu nhi đều được bảo mật.