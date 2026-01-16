Trao vở, áo ấm và quà cho học sinh Trường Tiểu học Nay Der

(GLO)- Sáng 16-1, tại Trường Tiểu học Nay Der (xã Gào, tỉnh Gia Lai), Đoàn phường Pleiku và Nhà Thiếu nhi phường Pleiku phối hợp với Đoàn xã Gào tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2026, nhằm chăm lo Tết cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ban tổ chức trao bảng tượng trưng hỗ trợ vở, bút và nhu yếu phẩm cho học sinh Trường Tiểu học Nay Der (xã Gào, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Minh Chí

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 2.000 quyển vở, 720 cây bút chì và bút kim, 850 chiếc áo ấm và bộ quần áo, 50 thùng mì tôm cùng 100 suất quà cho học sinh. Đây là những vật dụng thiết thực, góp phần hỗ trợ các em trong học tập, sinh hoạt, giúp các em có thêm điều kiện đón Tết ấm áp hơn.

Bên cạnh hoạt động trao quà, các em học sinh còn được tham gia nhiều trò chơi tập thể, sinh hoạt thiếu nhi sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày giáp Tết.

Các em học sinh hào hứng tham gia trò chơi tập thể. Ảnh: Minh Chí

Chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2026 là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, góp phần động viên, khích lệ học sinh ở vùng còn nhiều khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.