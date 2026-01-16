Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Trao vở, áo ấm và quà cho học sinh Trường Tiểu học Nay Der

MINH CHÍ
(GLO)- Sáng 16-1, tại Trường Tiểu học Nay Der (xã Gào, tỉnh Gia Lai), Đoàn phường Pleiku và Nhà Thiếu nhi phường Pleiku phối hợp với Đoàn xã Gào tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2026, nhằm chăm lo Tết cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

xuan-tinh-nguyen-2026-truong-tieu-hoc-nay-der-xa-gao-8431.jpg
Ban tổ chức trao bảng tượng trưng hỗ trợ vở, bút và nhu yếu phẩm cho học sinh Trường Tiểu học Nay Der (xã Gào, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Minh Chí

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 2.000 quyển vở, 720 cây bút chì và bút kim, 850 chiếc áo ấm và bộ quần áo, 50 thùng mì tôm cùng 100 suất quà cho học sinh. Đây là những vật dụng thiết thực, góp phần hỗ trợ các em trong học tập, sinh hoạt, giúp các em có thêm điều kiện đón Tết ấm áp hơn.

Bên cạnh hoạt động trao quà, các em học sinh còn được tham gia nhiều trò chơi tập thể, sinh hoạt thiếu nhi sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày giáp Tết.

cac-em-hoc-sinh-tham-gia-tro-choi-tap-the-1115.jpg
Các em học sinh hào hứng tham gia trò chơi tập thể. Ảnh: Minh Chí

Chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2026 là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, góp phần động viên, khích lệ học sinh ở vùng còn nhiều khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tối 8-1, Ban Chấp hành Đoàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. 28 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi được khen thưởng.

Đoàn phường Quy Nhơn kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Đoàn phường Quy Nhơn sôi nổi kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tối 30-12, Đoàn phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ - Tỏa sáng đam mê” và tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong công tác tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng”.

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9-1) và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025.

Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

E-magazine Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

Emagazine

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), trong hai ngày 27-12 và 28-12, Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, Nhóm năm 2025 do Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức đã mang đến không khí sôi nổi, trẻ trung, đầy hào hứng...

Thanh niên 2 tỉnh Gia Lai và Champasak giao hữu thể thao. Ảnh: ĐVCC

Thanh niên tỉnh Gia Lai - Champasak trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp và giao lưu thể thao

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 21-12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã đến tham quan mô hình kinh tế Nem Chợ Huyện Olala (xã Tuy Phước) và giao lưu thể thao tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Gia Lai: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp thực tiễn từng địa bàn và hướng mạnh về cộng đồng, để tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn-Ðội từ ứng dụng AI

Ðoàn, Hội, Ðội nâng cao chất lượng hoạt động nhờ ứng dụng AI

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm bắt xu thế ấy, tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội ở Gia Lai đã chủ động tiếp cận, khai thác, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả.