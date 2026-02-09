Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Bế mạc giải bóng rổ các câu lạc bộ thanh thiếu niên năm 2026

MINH NHẬT MINH NHẬT
(GLO)- Tối 8-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức bế mạc Giải bóng rổ các Câu lạc bộ thanh thiếu niên năm 2026.

ban-to-chuc-trao-giai-nhat-cho-cac-doi-bong-anh-pl.jpg
Ban tổ chức trao giải nhất cho các đội bóng. Ảnh: M.N

Giải được tổ chức tại sân bóng rổ Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, thu hút sự tham gia của 24 đội với 269 vận động viên là học sinh các khối Tiểu học, THCS và thành viên các CLB bóng rổ trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, giải gồm 3 đội bóng nữ khối Tiểu học, 3 đội bóng nữ khối THCS, 8 đội bóng nam khối Tiểu học, 10 đội bóng nam khối THCS.

Nội dung thi đấu áp dụng thể thức 5x5 đối với khối Tiểu học và 3x3 đối với khối THCS. Ở mỗi bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm; rồi chọn đội bóng vào thi đấu bán kết, chung kết.

tran-chung-ket-giai-bong-ro-nam-khoi-tieu-hoc.jpg
Trận chung kết môn bóng rổ nam khối Tiểu học diễn ra gay cấn. Ảnh M.N

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao các giải tập thể cho từng bảng đấu gồm: giải nhất, nhì, ba và giải phong cách; đồng thời trao danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất giải.

Trong đó, giải nhất nội dung bóng rổ nam khối Tiểu học được trao cho đội bóng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam); giải nhất nội dung bóng rổ nam khối THCS thuộc về đội bóng CLB NDC.

ban-to-chuc-trao-giai-nhi-cho-cac-doi-bong.jpg
Ban tổ chức trao giải nhì cho các đội bóng. Ảnh: M.N

Ở nội dung bóng rổ nữ, giải nhất khối Tiểu học thuộc về đội bóng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn), đội Măng non 2 (thuộc Trung tâm Giáo dục kỹ năng Măng non, phường Quy Nhơn Nam) đạt giải nhất khối THCS.

