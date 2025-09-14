Các đội bóng Gia Lai tự tin tham gia Giải bóng rổ 5x5 U23 quốc gia

(GLO)-Từ ngày 15 đến 24-9, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Bà Rịa-Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Giải vô địch bóng rổ 5x5 U23 quốc gia. Sau thời gian chuẩn bị, 3 đội nam của Gia Lai gồm: Gia Lai KNBR, Gia Lai Tsunami và Gia Lai bước vào giải đấu với sự tự tin và quyết tâm.

Vừa qua, Ban tổ chức Giải vô địch bóng rổ 5x5 U23 quốc gia năm 2025 công bố đã có 4 đội nữ và 13 đội nam đến từ nhiều đơn vị trên cả nước đăng ký tham gia.

Ở lứa tuổi U23, giải đấu này được nhận định quy tụ nhiều vận động viên (VĐV) có chuyên môn cao, từng thi đấu tại Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA). Trong danh sách 11 VĐV vừa được công bố của đội nữ U23 Lâm Đồng, hai cái tên đáng chú ý là Dương Thị Tú Uyên và Liễu Yến Nhi. Cả hai từng có thời gian tập huấn cùng đội tuyển nữ Việt Nam vào tháng 7 vừa qua; hứa hẹn mang đến nhiều khó khăn cho Hà Nội và TP Hồ Chí Minh-Bà Rịa Vũng Tàu.

Giải bóng rổ 5x5 U23 quốc gia 2025 hứa hẹn kịch tính khi các đội tham dự đến từ các đơn vị, địa phương có phong trào bóng rổ phát triển mạnh. Ảnh minh họa: H.V

Ở nội dung nam, bên cạnh lực lượng quen thuộc, đội bóng sông Hàn còn đón thêm những gương mặt mới đáng chú ý, trong đó có “tam thái tử thủ đô” gồm Phạm Nhật Thái Quang, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Anh Hào. Bộ ba từng khoác áo đội tuyển Hà Nội này khi gia nhập U23 Đà Nẵng sẽ giúp đội hình trở nên dày dạn, chất lượng hơn.

Ngoài ra, ở đội nam U23 TP Hồ Chí Minh, Huỳnh Trực Nhân được xem là một trong những “đàn anh” giàu kinh nghiệm của lứa tuổi U23. Trải qua nhiều giải trẻ quốc gia, Trực Nhân trở thành điểm tựa quan trọng trong hành trình chinh phục ngôi vương của đội bóng.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, cả 3 đội nam của Gia Lai đã tập luyện và nâng cao chuyên môn từ sớm. Các VĐV trải qua các bài kiểm tra về thể lực, kỹ năng cá nhân đến khả năng phối hợp nhóm... Từ đó, Ban huấn luyện tiến hành đánh giá chuyên môn, thái độ, tiềm năng phát triển của từng cá nhân để lựa chọn gương mặt tham dự giải.

Huấn luyện viên Nguyễn Đình Cẩm chia sẻ: "Toàn bộ kinh phí để các đội bóng rổ Gia Lai tham dự giải lần này đều đến từ nguồn xã hội hóa. Ban huấn luyện và toàn đội mong muốn tạo động lực và góp phần thúc đẩy phong trào bóng rổ tỉnh nhà phát triển, đặc biệt ở các lứa tuổi trẻ".

"Chúng tôi không đặt nặng thành tích, nhưng bóng rổ luôn có những bất ngờ. Minh chứng như kết quả tại Giải vô địch bóng rổ 3x3 U20 quốc gia năm 2024. Kỳ vọng, các em sẽ có màn thể hiện tốt"-ông Nguyễn Đình Cẩm nói thêm.