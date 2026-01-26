(GLO)- Trong hai ngày 24 và 25-1, Đoàn xã Đức Cơ phối hợp với Đoàn xã Vĩnh Thạnh và Đoàn xã Phù Mỹ Bắc tổ chức chương trình "Hành trình biên cương - Dấu chân tuổi trẻ" nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cụ thể, đoàn đã tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ; tham quan Di tích Cây đa làng Ghè (xã Ia Dơk), Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Di tích lịch sử Chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

Đoàn tham quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: ĐVCC

Đoàn viên thanh niên cũng tham quan các mô hình thanh niên làm kinh tế tiêu biểu và tìm hiểu nghề đan lát truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương...

Dịp này, đoàn đã tặng 5 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho người có công với cách mạng trên địa bàn xã Đức Cơ.

Tặng quà cho người có công với cách mạng trên địa bàn xã Đức Cơ. Ảnh: ĐVCC

Chương trình là dịp để cán bộ, đoàn viên các cơ sở Đoàn khu vực phía Tây và phía Đông của tỉnh thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tạo nền tảng cho việc phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động trong thời gian tới.