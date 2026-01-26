Hành trình biên cương - Dấu chân tuổi trẻ

Cụ thể, đoàn đã tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ; tham quan Di tích Cây đa làng Ghè (xã Ia Dơk), Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Di tích lịch sử Chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên.
Đoàn viên thanh niên cũng tham quan các mô hình thanh niên làm kinh tế tiêu biểu và tìm hiểu nghề đan lát truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương...
Dịp này, đoàn đã tặng 5 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho người có công với cách mạng trên địa bàn xã Đức Cơ.
Chương trình là dịp để cán bộ, đoàn viên các cơ sở Đoàn khu vực phía Tây và phía Đông của tỉnh thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tạo nền tảng cho việc phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động trong thời gian tới.