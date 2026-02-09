Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Học sinh Trường THPT số 1 Trần Cao Vân dự phiên tòa giả định tuyên truyền phòng - chống ma túy

DƯƠNG LINH
(GLO)- Chiều 7-2, Đoàn trường THPT số 1 Trần Cao Vân phối hợp với Đoàn phường Quy Nhơn, Chi đoàn TAND tỉnh và Phân đoàn Viện KSND khu vực 1 - Gia Lai tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng - chống ma túy.

Điểm nhấn của chương trình là phiên tòa giả định xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” được xây dựng với đầy đủ các bước tố tụng, từ công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án, giúp học sinh dễ tiếp cận và nhận diện rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm.

phien-toa-gia-dinh-ve-ma-tuy-tai-phuong-quy-nhon-1.jpg
Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: D.L

Theo nội dung vụ án giả định, Trần Thanh An (SN 2005) đã rủ rê Lê Văn Trực (SN 2008, là học sinh ở phường Quy Nhơn) tham gia mua bán ma túy để kiếm lời. Thanh liên hệ mua các loại thảo mộc, thuốc lá điện tử chứa chất ma túy tổng hợp qua mạng xã hội, sau đó chia nhỏ bán lại. Lê Văn Trực tham gia đóng gói và hỗ trợ giao hàng.

Quá trình điều tra xác định, các bị cáo đã nhiều lần bán ma túy cho một số người trên địa bàn để sử dụng. Tang vật thu giữ là thực vật khô chứa các chất ma túy tổng hợp MDMB-CHMINACA, MDMB-4en-PINACA và 5F-ADB-PINACA.

phien-toa-gia-dinh-ve-ma-tuy-tai-phuong-quy-nhon-2.jpg
Phiên tòa giả định thu hút sự tham gia của học sinh. Ảnh: D.L

Căn cứ hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thanh An 8 năm 6 tháng tù, Lê Văn Trực 4 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa giả định cũng phân tích rõ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như quy định xử lý đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó giúp học sinh hiểu rõ hậu quả pháp lý của từng hành vi.

phien-toa-gia-dinh-ve-ma-tuy-tai-phuong-quy-nhon-4.jpg
Báo cáo viên Phan Tiến Lực (Kiểm sát viên Phân đoàn Viện KSND khu vực 1 - Gia Lai) thông tin về một số loại ma túy và các loại tội liên quan đến ma túy. Ảnh: D.L

Hoạt động này góp phần chuyển tải thông điệp “nói không với ma túy, không thử dù chỉ một lần”, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, đồng thời khuyến cáo học sinh chủ động tránh xa tệ nạn, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

