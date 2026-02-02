Tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.400 học sinh Trường Tiểu học Quang Trung

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an phường Quy Nhơn Nam đã phổ biến cho các học sinh nhiều nội dung pháp luật thiết thực, sát với tình hình thực tế và phù hợp với lứa tuổi học sinh, như quy định về phòng - chống tệ nạn xã hội, đuối nước, pháo nổ, cháy nổ và các nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Quang cảnh buổi tuyên truyền tại Trường Tiểu học Quang Trung. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, nội dung được tập trung đề cập là các quy định về phòng - chống pháo nổ; các nguy cơ, hậu quả của việc chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau các dịp lễ, Tết. Qua đó, giúp các em hiểu rõ các quy định của pháp luật và ý thức tự giác nói không với pháo nổ và chung tay ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Các nội dung tuyên truyền được truyền tải đến học sinh qua nhiều cách làm sinh động, vui nhộn như đố vui có thưởng, tìm hiểu kiến thức pháp luật, giao lưu hỏi - đáp các tình huống thường gặp trong đời sống học đường.

Học sinh tham gia trả lời câu hỏi kiến thức pháp luật. Ảnh: ĐVCC

Chương trình còn mang đến cho học sinh các trải nghiệm thông qua hoạt động hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, các kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh; góp phần tăng cường hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn - lành mạnh - kỷ cương, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.