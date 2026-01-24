Tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong

(GLO)- Sáng 23-1, Công an phường An Khê phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai và Trường THCS Lê Hồng Phong (phường An Khê) tổ chức tuyên truyền pháp luật cho gần 1.100 học sinh, giáo viên nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an các đơn vị đã phổ biến cho học sinh một số nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và các nghị định liên quan.

Trong đó, tập trung vào các vấn đề thiết thực với lứa tuổi học sinh như không được điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, các quy tắc, kỹ năng cơ bản để tham gia giao thông an toàn.

Học sinh tham gia trả lời câu hỏi tình huống pháp luật được ban tổ chức tặng mũ bảo hiểm. Ảnh: ĐVCC

Học sinh cũng được tuyên truyền về các quy định nghiêm cấm hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, pháo hoa nổ; cách thức sử dụng mạng xã hội an toàn và ý thức phòng tránh, cảnh giác với những thông tin xấu độc; phòng - chống bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử.

Dịp này, Công an phường An Khê tổ chức cho học sinh toàn trường ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật, chung tay xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.