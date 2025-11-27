Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử cho học sinh Trường THCS Nhơn Hưng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 26-11, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND phường An Nhơn Đông và các đơn vị tổ chức buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử cho gần 700 học sinh, cán bộ, giáo viên Trường THCS Nhơn Hưng.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Quản lý thị trường số 4 đã thông tin thực trạng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Điều đáng báo động là nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử bị phát hiện có chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

giao-luu-hoi-dap.jpg
Học sinh Trường THCS Nhơn Hưng tham gia trả lời câu hỏi liên quan các quy định về cấm thuốc lá điện tử. Ảnh: Nguyễn Chơn

Học sinh được nghe phổ biến các tác hại của thuốc lá điện tử như gây tổn thương phổi, ảnh hưởng hệ hô hấp, hệ thần kinh, nguy cơ gây nghiện nicotine và tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ vị thành niên. Các em được phát tài liệu hướng dẫn cách nhận biết và phòng tránh các hành vi liên quan đến buôn bán, quảng cáo và sử dụng thuốc lá điện tử.

Chương trình còn có hoạt động hỏi đáp pháp luật có thưởng, tạo không khí gần gũi, sôi nổi, giúp các em học sinh chủ động tìm hiểu, thảo luận các quy định về cấm thuốc lá điện tử; tổ chức cho học sinh nhà trường ký cam kết không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, chung tay xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không khói thuốc.

tang-qua.jpg
Ban tổ chức tặng quà cho các học sinh có gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: Nguyễn Chơn

Dịp này, ban tổ chức tặng 140 suất quà cho các học sinh có gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua, tổng giá trị quà tặng hơn 20 triệu đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Cấm thuốc lá điện tử từ năm 2025: Đẩy mạnh tuyên truyền, thay đổi nhận thức cộng đồng

Cấm thuốc lá điện tử từ năm 2025: Đẩy mạnh tuyên truyền, thay đổi nhận thức cộng đồng

Tại Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV được thông qua ngày 30.11, Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các chất gây nghiện từ năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông

Gia Lai triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông

Pháp luật

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm cả ba tiêu chí. Để tiếp tục kéo giảm TNGT, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp chính quyền cơ sở triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cả về hạ tầng, tuần tra, xử lý vi phạm đến tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về an toàn giao thông.

Sáng nay (19-11), Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh hầu tòa

Sáng nay (19-11), Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh hầu tòa

Tin tức

(GLO)- 7 giờ ngày 19-11, các bị cáo Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh cùng các bị cáo khác bị dẫn giải đến tòa. Hôm nay, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vụ án "lừa dối khách hàng" liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) và Công ty cổ phần Asian Life.

null