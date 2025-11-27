Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử cho học sinh Trường THCS Nhơn Hưng

(GLO)- Chiều 26-11, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND phường An Nhơn Đông và các đơn vị tổ chức buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử cho gần 700 học sinh, cán bộ, giáo viên Trường THCS Nhơn Hưng.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Quản lý thị trường số 4 đã thông tin thực trạng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Điều đáng báo động là nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử bị phát hiện có chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Học sinh Trường THCS Nhơn Hưng tham gia trả lời câu hỏi liên quan các quy định về cấm thuốc lá điện tử. Ảnh: Nguyễn Chơn

Học sinh được nghe phổ biến các tác hại của thuốc lá điện tử như gây tổn thương phổi, ảnh hưởng hệ hô hấp, hệ thần kinh, nguy cơ gây nghiện nicotine và tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ vị thành niên. Các em được phát tài liệu hướng dẫn cách nhận biết và phòng tránh các hành vi liên quan đến buôn bán, quảng cáo và sử dụng thuốc lá điện tử.

Chương trình còn có hoạt động hỏi đáp pháp luật có thưởng, tạo không khí gần gũi, sôi nổi, giúp các em học sinh chủ động tìm hiểu, thảo luận các quy định về cấm thuốc lá điện tử; tổ chức cho học sinh nhà trường ký cam kết không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, chung tay xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không khói thuốc.

Ban tổ chức tặng quà cho các học sinh có gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: Nguyễn Chơn

Dịp này, ban tổ chức tặng 140 suất quà cho các học sinh có gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua, tổng giá trị quà tặng hơn 20 triệu đồng.