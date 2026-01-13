Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám tuyên truyền an toàn giao thông, an ninh học đường

(GLO)- Ngày 12-1, Liên đội Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Pleiku tổ chức tuyên truyền các nội dung về an toàn giao thông và an ninh học đường cho hơn 500 học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường.

Cán bộ Công an phường Pleiku giao lưu hỏi - đáp với học sinh Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám về kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an phường Pleiku phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về giao thông đường bộ, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; đồng thời tuyên truyền các nội dung phòng ngừa tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Dịp này, nhà trường trao thưởng cho 10 học sinh đạt giải kỳ thi IOE cấp trường và 3 học sinh đạt giải tại sân chơi “Trạng nguyên tiếng Việt” trên Internet nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện của học sinh toàn trường.