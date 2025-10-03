Gia Lai triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông học đường

Sau khi UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD&ĐT) đã cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp quản lý việc học sinh tham gia giao thông và xe đưa đón, nhằm bảo vệ an toàn cho học sinh ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Phối hợp liên ngành, tăng cường giám sát

Theo Sở GD&ĐT, công tác đảm bảo ATGT học đường, trong đó có xe đưa đón học sinh là nhiệm vụ xuyên suốt. Từ đầu năm học, Sở đã chỉ đạo các trường thống kê số học sinh dùng xe đạp điện, xe máy điện, phối hợp với địa phương để ngăn chặn tình trạng gửi xe phân khối lớn quanh trường; đồng thời, yêu cầu ký cam kết giữa nhà trường-phụ huynh-học sinh về chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) tổ chức đưa đón học sinh. Ảnh: Hồ Điểm

Bên cạnh đó, mô hình “Cổng trường ATGT” tiếp tục được duy trì với sự phối hợp giữa Công an và chính quyền cơ sở. Các trường bố trí lực lượng phân luồng giao thông giờ tan học, kịp thời xử lý vi phạm quanh khu vực cổng trường. Đối với học sinh THPT, mỗi học kỳ phải có ít nhất một buổi tuyên truyền pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông.

Ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở GD&ĐT-nhấn mạnh: “An toàn của học sinh là ưu tiên số một. Chúng tôi yêu cầu các trường kiểm tra chặt chẽ từ phương tiện, tài xế đến quy trình đưa đón, phối hợp với CA địa phương giữ gìn trật tự trước cổng trường. Công tác này không làm theo phong trào mà sẽ được duy trì xuyên suốt trong năm học”.

Để triển khai hiệu quả, ngành Giáo dục luôn phối hợp với Công an tỉnh, Ban ATGT và UBND các xã, phường. Các chương trình phối hợp tuyên truyền được duy trì tối thiểu một lần/năm ở mỗi trường, cùng nhiều mô hình thiết thực như “Cổng trường ATGT-đảm bảo ANTT” hay “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện”.

Đặc biệt, với hoạt động xe đưa đón học sinh, nhiều đoàn kiểm tra liên ngành đã được thành lập để giám sát điều kiện kỹ thuật, hồ sơ tài xế và việc tuân thủ quy định của đơn vị vận tải. Những vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.

Theo thống kê, năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 37 cơ sở giáo dục (19 trường THPT và 18 trường tiểu học, THCS) tổ chức xe đưa đón học sinh. Năm học 2025-2026, Sở đang phối hợp UBND các xã, phường rà soát số liệu, dự kiến hoàn thành trong tháng 9-2025.

“Với sự phối hợp chặt chẽ, công tác quản lý xe đưa đón học sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để an toàn tuyệt đối, chúng tôi sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên và siết chặt quản lý các xe tự phát”-ông Nam cho biết thêm.

Nâng cao ý thức học sinh và phụ huynh

Tại Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc), đội ngũ xe đưa đón học sinh được tổ chức khá quy củ. Thầy Nguyễn Đức Vinh-Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: Năm học 2025-2026, nhà trường đã ký hợp đồng với đơn vị vận tải để tổ chức xe đưa đón cho khoảng 200 học sinh. Nhà trường quy định rõ giờ giấc, địa điểm đón trả, đồng thời bố trí giáo viên, giám sát viên và bảo mẫu đi kèm để quản lý học sinh khi lên, xuống xe.

Mỗi học sinh đều phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, phụ huynh cam kết phối hợp chặt chẽ. Công tác kiểm tra phương tiện và tài xế được thực hiện thường xuyên, từ giấy tờ, đăng kiểm, thiết bị an toàn cho đến việc giám sát hành trình. Nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Tương tự, Trường THPT Pleime (xã Ia Pia) cũng duy trì xe đưa đón cho học sinh ở xa. Ngoài việc giám sát xe đưa đón, nhà trường còn quan tâm bảo đảm ATGT trước cổng trường. Khu vực đón trả học sinh được bố trí khoa học, hợp lý, có lực lượng tham gia phân luồng, nhắc nhở.

Trường cũng thường xuyên phối hợp với Công an để tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng giao thông, đồng thời gắn bảng tuyên truyền trước cổng trường để nâng cao ý thức cho cả học sinh lẫn phụ huynh.

Thời điểm này, các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh cũng tích cực tuyên truyền về ATGT đầu năm học. Theo cô Phạm Thị Bình Yên-Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo (phường Hoài Nhơn Tây), nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an và Ban đại diện cha mẹ học sinh để siết chặt việc phân luồng giao thông trước cổng trường, duy trì mô hình “Cổng trường an toàn, không hàng quán”; tăng cường các hoạt động tuyên truyền qua sinh hoạt dưới cờ, phát thanh măng non, họp phụ huynh và các pa nô trực quan.

Dù nhiều giải pháp đã phát huy hiệu quả, nhưng Sở GD&ĐT cho rằng, việc bảo đảm nhu cầu xe đưa đón học sinh tại các điểm trường lẻ, trường trung tâm, vùng sâu, vùng xa vẫn là thách thức lớn. Thời gian tới, Sở sẽ kiến nghị UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ xe buýt học đường cho khu vực khó khăn, đồng thời khuyến khích xã hội hóa đầu tư phương tiện đạt chuẩn.

“Đảm bảo ATGT học đường không chỉ là trách nhiệm của ngành Giáo dục mà còn là trách nhiệm chung của gia đình và xã hội. Chúng tôi mong phụ huynh đồng hành cùng nhà trường và chính quyền để tạo môi trường học đường an toàn”-ông Phạm Văn Nam chia sẻ.