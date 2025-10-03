Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Gia Lai triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông học đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ THỊ ĐIỂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngay từ đầu năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai tiếp tục đặt mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông học đường lên hàng đầu. 

Sau khi UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD&ĐT) đã cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp quản lý việc học sinh tham gia giao thông và xe đưa đón, nhằm bảo vệ an toàn cho học sinh ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Phối hợp liên ngành, tăng cường giám sát

Theo Sở GD&ĐT, công tác đảm bảo ATGT học đường, trong đó có xe đưa đón học sinh là nhiệm vụ xuyên suốt. Từ đầu năm học, Sở đã chỉ đạo các trường thống kê số học sinh dùng xe đạp điện, xe máy điện, phối hợp với địa phương để ngăn chặn tình trạng gửi xe phân khối lớn quanh trường; đồng thời, yêu cầu ký cam kết giữa nhà trường-phụ huynh-học sinh về chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

don-hoc-sinh-den-truong.jpg
Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) tổ chức đưa đón học sinh. Ảnh: Hồ Điểm

Bên cạnh đó, mô hình “Cổng trường ATGT” tiếp tục được duy trì với sự phối hợp giữa Công an và chính quyền cơ sở. Các trường bố trí lực lượng phân luồng giao thông giờ tan học, kịp thời xử lý vi phạm quanh khu vực cổng trường. Đối với học sinh THPT, mỗi học kỳ phải có ít nhất một buổi tuyên truyền pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông.

Ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở GD&ĐT-nhấn mạnh: “An toàn của học sinh là ưu tiên số một. Chúng tôi yêu cầu các trường kiểm tra chặt chẽ từ phương tiện, tài xế đến quy trình đưa đón, phối hợp với CA địa phương giữ gìn trật tự trước cổng trường. Công tác này không làm theo phong trào mà sẽ được duy trì xuyên suốt trong năm học”.

Để triển khai hiệu quả, ngành Giáo dục luôn phối hợp với Công an tỉnh, Ban ATGT và UBND các xã, phường. Các chương trình phối hợp tuyên truyền được duy trì tối thiểu một lần/năm ở mỗi trường, cùng nhiều mô hình thiết thực như “Cổng trường ATGT-đảm bảo ANTT” hay “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện”.

Đặc biệt, với hoạt động xe đưa đón học sinh, nhiều đoàn kiểm tra liên ngành đã được thành lập để giám sát điều kiện kỹ thuật, hồ sơ tài xế và việc tuân thủ quy định của đơn vị vận tải. Những vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.

Theo thống kê, năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 37 cơ sở giáo dục (19 trường THPT và 18 trường tiểu học, THCS) tổ chức xe đưa đón học sinh. Năm học 2025-2026, Sở đang phối hợp UBND các xã, phường rà soát số liệu, dự kiến hoàn thành trong tháng 9-2025.

“Với sự phối hợp chặt chẽ, công tác quản lý xe đưa đón học sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để an toàn tuyệt đối, chúng tôi sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên và siết chặt quản lý các xe tự phát”-ông Nam cho biết thêm.

Nâng cao ý thức học sinh và phụ huynh

Tại Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc), đội ngũ xe đưa đón học sinh được tổ chức khá quy củ. Thầy Nguyễn Đức Vinh-Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: Năm học 2025-2026, nhà trường đã ký hợp đồng với đơn vị vận tải để tổ chức xe đưa đón cho khoảng 200 học sinh. Nhà trường quy định rõ giờ giấc, địa điểm đón trả, đồng thời bố trí giáo viên, giám sát viên và bảo mẫu đi kèm để quản lý học sinh khi lên, xuống xe.

an-toan-giao-thong.jpg
Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) tổ chức đưa đón học sinh. Ảnh: Hồ Điểm

Mỗi học sinh đều phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, phụ huynh cam kết phối hợp chặt chẽ. Công tác kiểm tra phương tiện và tài xế được thực hiện thường xuyên, từ giấy tờ, đăng kiểm, thiết bị an toàn cho đến việc giám sát hành trình. Nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Tương tự, Trường THPT Pleime (xã Ia Pia) cũng duy trì xe đưa đón cho học sinh ở xa. Ngoài việc giám sát xe đưa đón, nhà trường còn quan tâm bảo đảm ATGT trước cổng trường. Khu vực đón trả học sinh được bố trí khoa học, hợp lý, có lực lượng tham gia phân luồng, nhắc nhở.

Trường cũng thường xuyên phối hợp với Công an để tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng giao thông, đồng thời gắn bảng tuyên truyền trước cổng trường để nâng cao ý thức cho cả học sinh lẫn phụ huynh.

Thời điểm này, các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh cũng tích cực tuyên truyền về ATGT đầu năm học. Theo cô Phạm Thị Bình Yên-Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo (phường Hoài Nhơn Tây), nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an và Ban đại diện cha mẹ học sinh để siết chặt việc phân luồng giao thông trước cổng trường, duy trì mô hình “Cổng trường an toàn, không hàng quán”; tăng cường các hoạt động tuyên truyền qua sinh hoạt dưới cờ, phát thanh măng non, họp phụ huynh và các pa nô trực quan.

Dù nhiều giải pháp đã phát huy hiệu quả, nhưng Sở GD&ĐT cho rằng, việc bảo đảm nhu cầu xe đưa đón học sinh tại các điểm trường lẻ, trường trung tâm, vùng sâu, vùng xa vẫn là thách thức lớn. Thời gian tới, Sở sẽ kiến nghị UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ xe buýt học đường cho khu vực khó khăn, đồng thời khuyến khích xã hội hóa đầu tư phương tiện đạt chuẩn.

“Đảm bảo ATGT học đường không chỉ là trách nhiệm của ngành Giáo dục mà còn là trách nhiệm chung của gia đình và xã hội. Chúng tôi mong phụ huynh đồng hành cùng nhà trường và chính quyền để tạo môi trường học đường an toàn”-ông Phạm Văn Nam chia sẻ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên

Nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên

(GLO)- Ngay từ đầu năm học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai chú trọng tuyên truyền pháp luật về giao thông và kỹ năng tham gia giao thông, giúp học sinh, sinh viên nâng cao ý thức, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn và xây dựng văn hóa giao thông trong nhà trường.

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

Tin tức công nghệ

(GLO)- Ngày 18-9, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Công ty CP iKame Global (iKame) tổ chức Lễ khai trương Tổ hợp không gian sáng tạo iKame. Đây sẽ là nơi ươm mầm cho những dự án sáng tạo Game, giúp sinh viên phát triển, khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

Chuyện về những cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dù bận rộn với công việc giảng dạy nhưng nhiều cô giáo ở khu vực Tây Gia Lai vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện. Đó là cách để họ sẻ chia yêu thương với các hoàn cảnh khó khăn, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

APC Gia Lai: Hơn 10 năm kiến tạo tương lai toàn cầu cho học sinh

APC Gia Lai: Hơn 10 năm kiến tạo tương lai toàn cầu cho học sinh

Chuyện trường, chuyện lớp

Với hơn một thập kỷ phát triển, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai) trở thành đơn vị giáo dục tiên phong tại khu vực, kết hợp hài hòa giữa tinh hoa giáo dục quốc tế và thực tiễn Việt Nam, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, hiện đại, toàn diện và hội nhập.

Gia Lai sắp xếp đội ngũ giáo viên trước năm học mới

Gia Lai sắp xếp đội ngũ giáo viên trước năm học mới

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)-Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai còn thiếu hơn 3.500 giáo viên, nhân viên so với định mức. Sở Giáo dục và Ðào tạo cho biết sẽ tập trung rà soát, điều chuyển và tham mưu tuyển dụng số chỉ tiêu còn lại, đồng thời linh hoạt bổ sung giáo viên hợp đồng kịp thời, nhất là vùng khó khăn.

Đầu tư hạ tầng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đầu tư hạ tầng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thời gian qua, từ các nguồn lực, ngành giáo dục cùng các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tập trung xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang-thiết bị cho trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn.

Học sinh Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn say sưa vẽ bích họa về chủ đề đất Võ trời Văn trên bức tường trắng. Ảnh: T.D

“Đất võ trời văn” hiện lên trong những bức bích họa

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Bức tường trắng trong khuôn viên Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) nay được “thay áo” mới bằng hình ảnh đầy màu sắc của tranh bích họa. Ở đây, giáo viên và học sinh đã kể về câu chuyện văn hóa nơi “đất võ trời văn” bằng ngôn ngữ của hội họa.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về tình hình tiếp nhận trẻ em, học sinh là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập) về học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các phường ở Quy Nhơn.

Lớp học đặc biệt ở làng Lung Prông

Lớp học đặc biệt ở làng Lung Prông

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ở tuổi “con bồng cháu bế”, nhiều người dân tộc thiểu số (DTTS) tại làng Lung Prông (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài đến lớp học chữ. Không chỉ tiếp cận với ánh sáng tri thức, lớp học xóa mù chữ còn giúp họ mở mang tầm mắt, vượt qua mặc cảm và sự tự ti đã đeo bám bấy lâu.

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Thời sự - Bình luận

Một trong những vấn đề được quan tâm thời gian gần đây là sau khi tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp thì nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách mảng văn hóa - xã hội tại các phòng ban cấp xã không có chuyên môn về giáo dục.

null