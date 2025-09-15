Hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên tham gia ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”

Tham dự ngày hội có hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của Trường THPT Tăng Bạt Hổ. Tại ngày hội, Ban tổ chức đã tặng: 10 suất quà cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn của trường; 10 mũ bảo hiểm cho ĐVTN.
Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bồng Sơn đã tuyên truyền Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; các kỹ thuật viên HEAD Honda Trung Hùng hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, cách đội mũ bảo hiểm đúng cách cho ĐVTN. Ngày hội còn diễn ra sôi nổi với cuộc thi rung chuông vàng có chủ đề “Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông”.
Ngày hội được tổ chức nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho ĐVTN; đồng thời lan tỏa văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong cộng đồng.