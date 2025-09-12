Danh mục
Phát huy trách nhiệm người dân trong giám sát an toàn giao thông

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Sau hơn 1 năm triển khai, phong trào toàn dân tham gia phát hiện, phản ánh vi phạm an toàn giao thông đã trở thành kênh giám sát hiệu quả, giúp xử lý kịp thời nhiều trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức giao thông văn minh, an toàn trong cộng đồng.

Người dân chung tay giám sát giao thông

Chỉ trong những ngày đầu tháng 9, Phòng CSGT (CA tỉnh) đã tiếp nhận và xác minh thông tin 3 trường hợp có dấu hiệu vi phạm giao thông từ phản ánh của người dân. Điển hình là vụ xe khách giường nằm vượt ẩu trên đèo An Khê, do anh Lê Bảo T. (phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh) cung cấp ngày 3-9.

bg9-2.jpg
Tài xế Trần Phước Đ. của nhà xe Tân Quang Dũng bị xử phạt về hành vi chạy xe vào đường cấm sau phản ánh của người dân. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, lúc 11 giờ 31 phút ngày 1-9, khi di chuyển trên QL 19 qua đèo An Khê theo hướng Pleiku - Quy Nhơn, anh T. phát hiện xe khách biển số 76B-013.34 (nhà xe Chín Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vượt ẩu. Tình huống nguy hiểm khi đường đèo hẹp, hai xe đi ngược chiều, buộc anh T. phải phanh gấp để tránh va chạm trực diện.

Khẩn trương xác minh, Phòng CSGT xác định xe khách giường nằm có dấu hiệu vi phạm lỗi vượt xe trong những trường hợp cấm vượt, quy định tại Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Ngay trong ngày, đơn vị đã gửi thông báo vi phạm đến chủ xe và tài xế.

Cũng trong ngày 3-9, từ phản ánh của người dân, Phòng CSGT lập biên bản đối với tài xế xe tải biển số 81C-237.40 vì chở hàng cồng kềnh, gây nguy hiểm. Qua làm việc, tài xế Nguyễn Thành P. (SN 1993, xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) thừa nhận trong quá trình vận chuyển tôn trên tỉnh lộ 669 đã chất hàng vượt quá chiều dài xe. Anh P. cam kết không tái phạm.

Ngày 4-9, từ thông tin do người dân cung cấp, Phòng CSGT lập biên bản, xử phạt tài xế Trần Phước Đ. (SN 1980, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng, nhà xe Tân Quang Dũng) vì điều khiển ô tô chạy vào đường cấm trên đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam. Đáng chú ý, hành vi này diễn ra từ ngày 14-7-2025 và được một người dân ghi hình lại.

Đây chỉ là 3 trường hợp mới nhất trong hàng chục trường hợp vi phạm được xác minh, xử lý từ khi phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm trật tự ATGT.

Lan tỏa ý thức giao thông an toàn

Theo Phòng CSGT, phong trào được triển khai từ tháng 6-2024, trọng tâm là tuyên truyền, vận động nhân dân phản ánh vi phạm, nhất là các hành vi là nguyên nhân chính gây ùn tắc và TNGT, như: Xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành - thùng xe, chở vật liệu để rơi vãi; ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều; vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng...

them1.jpg
Hình ảnh xe khách Chín Nghĩa vượt ẩu trên đèo An Khê vào ngày 1-9 do anh Lê Bảo T. (ở phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh) phản ánh. Ảnh chụp màn hình

Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó Trưởng Phòng CSGT (CA tỉnh), cho biết: Sau hơn 1 năm triển khai, phong trào đã tiếp nhận hàng trăm thông tin phản ánh, trong đó có hàng chục trường hợp có giá trị, giúp lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm. Đồng thời, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người tham gia giao thông.

Anh Lê Bảo T. (người cung cấp clip xe khách vượt ẩu trên đèo An Khê), chia sẻ: “Trước đây, tôi từng chứng kiến nhiều hành vi vi phạm nhưng không biết báo ở đâu. Từ khi có phong trào này, số điện thoại của lãnh đạo Cục CSGT và Phòng CSGT (CA tỉnh) được công khai, tôi đã 2 lần cung cấp thông tin. Khi thấy vi phạm bị xử lý, không chỉ tôi mà nhiều người càng tin tưởng, tích cực hưởng ứng phong trào”.

Về phía các đơn vị vi phạm cũng có chuyển biến tích cực. Điển hình, nhà xe Chín Nghĩa đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng, khách hàng và anh T. vì hành vi nguy hiểm của tài xế. Đơn vị này cho biết đã đình chỉ tài xế, đồng thời cam kết tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và khuyến khích khách hàng phản ánh qua đường dây nóng.

“Ngày càng có nhiều người dân chủ động phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm. Đồng thời, các cá nhân, DN vi phạm cũng nhận thức rõ hơn và thể hiện tinh thần cầu thị. Qua đó, phong trào góp phần lan tỏa ý thức giao thông văn minh, an toàn trong cộng đồng”, thượng tá Lê Hồng Phương nhấn mạnh.

