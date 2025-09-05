Gia Lai: Cảnh sát Giao thông tuyên truyền an toàn giao thông, trao quà cho học sinh

(GLO)-Ngày 5-9, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông gắn với trao tặng quà cho học sinh tại một số điểm trường.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đak Rong, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 3 đã tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho hơn 650 học sinh.

Nội dung tập trung vào các quy định cơ bản như: đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy; đi đúng phần đường, làn đường; không chở quá số người quy định…

Dịp này, đơn vị đã trao tặng 35 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn và 31 suất quà với tổng trị giá 15 triệu đồng cho các em học sinh.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 trao quà cho học sinh. Ảnh: ĐVCC

Cùng thời gian, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông tại Trường THCS Lê Văn Tám (xã Ayun Pa), Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (xã Ia Rbol) và Trường THCS Lê Lợi (xã Ia Sao).

Tại đây, các em được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cách xử lý tình huống khi qua ngã tư, đi qua đường sắt hoặc khi gặp sự cố bất ngờ trên đường.

Dịp này, Đội đã trao tặng 20 suất quà và 6 chiếc xe đạp (tổng trị giá 16 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 trao quà đầu năm học cho học sinh. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Tuy Phước Đông, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4 (khu vực 2) phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại Trường THPT Nguyễn Diêu.

Theo đó, các em học sinh được giới thiệu những điểm mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, quy định xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP; đồng thời tập huấn kỹ năng điều khiển xe đạp, xe máy điện an toàn.

Ngoài các hoạt động tuyên truyền, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) còn bố trí hơn 20 điểm kiểm soát, hướng dẫn giao thông trước cổng trường, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn trong ngày khai giảng.