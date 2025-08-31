Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tập trung phổ biến các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; nêu bật các lỗi thường gặp khi tham gia giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.
Song song đó, đoàn viên, thanh niên còn được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống bất ngờ khi lưu thông vào ban đêm, qua các khu vực thiếu ánh sáng, điểm giao cắt nguy hiểm; cách thực hiện các thao tác sơ cứu người bị tai nạn giao thông.
Dịp này, Công an phường An Nhơn Đông cũng cảnh báo những thủ đoạn mua chuộc, lôi kéo thanh-thiếu niên tham gia các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong giới trẻ địa phương.