Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

(GLO)-Ngày 29-8, tại Trường Trung học cơ sở Nhơn Hội, Công an phường Quy Nhơn Đông phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường và Công ty Honda Hồng Phước tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho hơn 300 học sinh.

Với hình thức sinh hoạt ngoại khóa, tại chương trình, các học sinh được giao lưu, nghe phổ biến các kiến thức về Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn như: đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, tư thế ngồi an toàn trên xe đạp điện, xe máy. Các em còn tham gia hỏi-đáp các tình huống giao thông, nhận diện nhanh biển báo giao thông và thực hành lái xe, xử lý tình huống trên máy RT.

Hướng dẫn cách nhận diện các biển báo giao thông cho học sinh. Ảnh: N.L

Song song đó, Công an phường tuyên truyền biện pháp phòng chống tội phạm, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, nạn trộm cắp tài sản quanh khu vực trường học và dấu hiệu nhận biết, tác hại của ma túy. Các em được hướng dẫn cách báo tin nhanh cho cơ quan chức năng, ứng xử an toàn khi gặp người lạ hoặc tình huống nguy hiểm.

Công an phường trao đổi câu hỏi tình huống giúp học sinh nhận diện tội phạm. Ảnh: N.L

Chương trình còn trang bị cho các học sinh kiến thức phòng cháy chữa cháy cơ bản, kỹ năng thoát nạn ở khu vực có nhiều khói, khí; cách thức sử dụng bình chữa cháy xách tay, lưu ý an toàn điện, gas, thiết bị nhiệt; giới thiệu ứng dụng 114 để thông báo sự cố cháy nổ, tai nạn.

Công an phường Quy Nhơn Đông hướng dẫn học sinh cách sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: N.L

Dịp này, Ban tổ chức còn tặng 20 mũ bảo hiểm cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.